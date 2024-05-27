Baza: в Подмосковье сбит беспилотник

Официальной информации о сбитом беспилотнике в Подмосковье пока нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над подмосковной Балашихой, по предварительным данным, системами ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой», — передает telegram-канал. Официальной информации на данный момент не опубликовано, на месте проводят работы оперативники.
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
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