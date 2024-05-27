Baza: в Подмосковье сбит беспилотник

27 мая 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Официальной информации о сбитом беспилотнике в Подмосковье пока нет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над подмосковной Балашихой, по предварительным данным, системами ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно, дрон был сбит над Балашихой», — передает telegram-канал. Официальной информации на данный момент не опубликовано, на месте проводят работы оперативники. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над подмосковной Балашихой, по предварительным данным, системами ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно, дрон был сбит над Балашихой», — передает telegram-канал. Официальной информации на данный момент не опубликовано, на месте проводят работы оперативники. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.