27 мая 2024

Baza: в Подмосковье сбит беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Официальной информации о сбитом беспилотнике в Подмосковье пока нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над подмосковной Балашихой, по предварительным данным, системами ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой», — передает telegram-канал. Официальной информации на данный момент не опубликовано, на месте проводят работы оперативники.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над подмосковной Балашихой, по предварительным данным, системами ПВО был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно, дрон был сбит над Балашихой», — передает telegram-канал. Официальной информации на данный момент не опубликовано, на месте проводят работы оперативники. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...