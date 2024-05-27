27 мая 2024

Роспотребнадзор не получал информацию об облизывании яиц екатеринбуржцами

© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве напомнили, что яйца необходимо подвергать термической обработке для профилактики острых кишечных инфекций
В ведомстве напомнили, что яйца необходимо подвергать термической обработке для профилактики острых кишечных инфекций Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Роспотребнадзор не поступала информация о фактах облизывания яиц жителями Екатеринбурга в местных магазинах. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

«Информации об указанных вами фактах „облизывания яиц в магазинах“ в органы Роспотребнадзора не поступало», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Также в ведомстве напомнили, что яйца нужно подвергать термической обработке, чтобы предотвратить кишечные инфекции.

Уральцы ранее массово отравились продукцией «Жизньмарта». Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Откуда она взялась — неизвестно. Основатель сети Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга.

В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Роспотребнадзор не поступала информация о фактах облизывания яиц жителями Екатеринбурга в местных магазинах. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону. «Информации об указанных вами фактах „облизывания яиц в магазинах“ в органы Роспотребнадзора не поступало», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Также в ведомстве напомнили, что яйца нужно подвергать термической обработке, чтобы предотвратить кишечные инфекции. Уральцы ранее массово отравились продукцией «Жизньмарта». Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Откуда она взялась — неизвестно. Основатель сети Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга. В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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