Роспотребнадзор не получал информацию об облизывании яиц екатеринбуржцами

В Роспотребнадзор не поступала информация о фактах облизывания яиц жителями Екатеринбурга в местных магазинах. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.
«Информации об указанных вами фактах „облизывания яиц в магазинах“ в органы Роспотребнадзора не поступало», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Также в ведомстве напомнили, что яйца нужно подвергать термической обработке, чтобы предотвратить кишечные инфекции.
Уральцы ранее массово отравились продукцией «Жизньмарта». Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Откуда она взялась — неизвестно. Основатель сети Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга.
В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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