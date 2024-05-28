Для канцлера Германии Олафа Шольца и его семьи стало традицией смеяться при слове «геноцид». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так он ответила на инцидент, когда супруги глав Франции и Германии «захохотали» во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине.
«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», —
Ранее газета Bild сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит во время государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Фотографы зафиксировали момент, когда супруги глав Франции и Германии рассмеялись во время посещения мемориала.
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