Захарова отреагировала на инцидент с супругами Шольца и Макрона в Берлине

Захарова назвала традицией семьи Шольца смеяться при слове «геноцид»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова прокомментировала инцидент супруг глав Франции и Германии у мемориала жертвам Холокоста Фото:

Для канцлера Германии Олафа Шольца и его семьи стало традицией смеяться при слове «геноцид». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так он ответила на инцидент, когда супруги глав Франции и Германии «захохотали» во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее газета Bild сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит во время государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Фотографы зафиксировали момент, когда супруги глав Франции и Германии рассмеялись во время посещения мемориала.

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Для канцлера Германии Олафа Шольца и его семьи стало традицией смеяться при слове «геноцид». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так он ответила на инцидент, когда супруги глав Франции и Германии «захохотали» во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине. «Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее газета Bild сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит во время государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Фотографы зафиксировали момент, когда супруги глав Франции и Германии рассмеялись во время посещения мемориала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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