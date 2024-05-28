Взрывы и сильный пожар: ВСУ ударили по окраине Луганска, пострадали несколько человек

Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

Огонь от пожара был виден за многие километры Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины вечером 27 мая нанесли серию мощных ударов по Луганску. Взрывы были такой силы, что их слышали местные жители во всех частях города. Подробности атаки ВСУ — в материале URA.RU.

В Луганске после удара и взрывов начался пожар

Первые взрывы в Луганске после атаки ВСУ раздались около 21:05 по местному времени. Это стало причиной пожара на окраине города. Огонь в результате ударов был виден за многие километры.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале сообщил, что город был атакован ракетами западного производства. Ссылаясь на источники он предположил, что это могли быть ракеты ATACMS или реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информацию об ударах HIMARS также подтвердили « Военкоры Русской Весны ». В своей публикации они отметили, что часть ракет удалось сбить.

В Луганске после удара ВСУ сообщили о пострадавших

В результате удара ВСУ по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщил источник в оперативных службах региона. По его словам, на помощь раненым сразу же выехали медики и сотрудники экстренных служб.

Эту информацию чуть позже подтвердил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. При этом он отметил в своем telegram-канале , что данные о разрушениях и пострадавших уточняется. На текущий момент официальные данные о количестве пострадавших власти ЛНР не озвучили.

Реакция властей

Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами. «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил глава ЛНР в telegram-канале. Он написал, что в результате атаки началось возгорание.

Повторный удар ВСУ по Луганску

Власти региона отмечают, что ударов по Луганску было два, с перерывом около часа. Уточняется, что российская система ПВО успешно отбила вторую атаку.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в 00:00 (по мск) в восточной части города прозвучали новые взрывы. По его данным, было два взрыва. Он считает, что повторный удар ВСУ пытались нанести по месту работы спасателей, которые направились на ликвидацию последствия первой атаки. Мирошник отметил, что «подробностей ЧП пока нет».