В Луганске после удара ВСУ сообщили о пострадавших

На место ЧП выехали оперативные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Под удар ВСУ попала окраина Луганска. Есть пострадавшие, к ним на помощь выехали машины скорой помощи», сообщает ТАСС.
Ранее об ударе ВСУ по Луганску сообщили «Военкоры Русской Весны». В результате этой атаки на окраине города случился пожар.
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