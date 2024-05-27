В Луганске после удара ВСУ сообщили о пострадавших

28 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехали оперативные службы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Под удар ВСУ попала окраина Луганска. Есть пострадавшие, к ним на помощь выехали машины скорой помощи», сообщает ТАСС. Ранее об ударе ВСУ по Луганску сообщили «Военкоры Русской Весны». В результате этой атаки на окраине города случился пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Под удар ВСУ попала окраина Луганска. Есть пострадавшие, к ним на помощь выехали машины скорой помощи», сообщает ТАСС. Ранее об ударе ВСУ по Луганску сообщили «Военкоры Русской Весны». В результате этой атаки на окраине города случился пожар.