27 мая 2024

В Луганске после удара ВСУ сообщили о пострадавших

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Голая женщина и спасатели. Екатеринбург , полицейский, фельдшер, скорая медицинская помощь
На место ЧП выехали оперативные службы Фото:
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

«Под удар ВСУ попала окраина Луганска. Есть пострадавшие, к ним на помощь выехали машины скорой помощи», сообщает ТАСС.

Ранее об ударе ВСУ по Луганску сообщили «Военкоры Русской Весны». В результате этой атаки на окраине города случился пожар.

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Под удар ВСУ попала окраина Луганска. Есть пострадавшие, к ним на помощь выехали машины скорой помощи», сообщает ТАСС. Ранее об ударе ВСУ по Луганску сообщили «Военкоры Русской Весны». В результате этой атаки на окраине города случился пожар.
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