27 мая 2024

Тюменские власти нашли подрядчика для контракта в полмиллиарда рублей

Крупнейшую больницу в Тюмени отремонтирует московский подрядчик «Спецстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
Ремонт крупнейшей в Тюмени больницы проведут до 31 декабря 2025 года Фото:

Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок.

«Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки».

Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили.

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Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок. «Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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