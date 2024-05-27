Тюменские власти нашли подрядчика для контракта в полмиллиарда рублей

Крупнейшую больницу в Тюмени отремонтирует московский подрядчик «Спецстрой»

28 мая 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ремонт крупнейшей в Тюмени больницы проведут до 31 декабря 2025 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок. «Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок. «Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили.