Тюменские власти нашли подрядчика для контракта в полмиллиарда рублей

Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок.
«Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки».
Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года.
Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили.
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Тюменские власти заключили контракт на капитальный ремонт областной клинической больницы №2. Крупнейшее лечебное заведение области приведет в порядок ООО «Спецстрой» из Москвы, работы обойдутся региону в 489 млн рублей, сообщает единый портал государственных закупок. «Заключен контракт между ОКБ №2 и ООО „Спецстрой“. Объект договора — выполнение работ по капитальному ремонту. Начальная стоимость торгов — 507 млн рублей, стоимость контракта — 489 млн рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». Известно, что в рамках ремонтных работ будет проведено капитальное обновление фасада, внутренних помещений и других элементов. Завершить работы предстоит до 31 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Спецстрой», которым руководит Гор Егоян, получило в Тюменской области контракт почти на два млрд рублей. Компания построит школы в поселке Винзили.