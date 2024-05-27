Свердловская область обогнала соседей в УрФО по продажам алкоголя

28 мая 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Чаще всего свердловчане выбирают водку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в Уральском федеральном округе по розничной продаже алкогольной продукции. Это следует из отчета об исполнении отраслевого закона за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова, направленного спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции», — говорится в документе. В 2023 году в Свердловской области продали почти 435 литров алкогольной продукции, а произвели около 305 литров пива, пивных напитков, сидра. Свердловская область не производит алкогольную и спиртосодержащую продукцию, кроме пуаре, сидра, медовухи, пива и пивных напитков. В 2023 году региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка выдало 1649 лицензий для розничной продажи алкоголя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в Уральском федеральном округе по розничной продаже алкогольной продукции. Это следует из отчета об исполнении отраслевого закона за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова, направленного спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции», — говорится в документе. В 2023 году в Свердловской области продали почти 435 литров алкогольной продукции, а произвели около 305 литров пива, пивных напитков, сидра. Свердловская область не производит алкогольную и спиртосодержащую продукцию, кроме пуаре, сидра, медовухи, пива и пивных напитков. В 2023 году региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка выдало 1649 лицензий для розничной продажи алкоголя.