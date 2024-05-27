27 мая 2024

Свердловская область обогнала соседей в УрФО по продажам алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бокалы, бар, алкоголь, кафе, ресторан
Чаще всего свердловчане выбирают водку Фото:

Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в Уральском федеральном округе по розничной продаже алкогольной продукции. Это следует из отчета об исполнении отраслевого закона за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова, направленного спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

«Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции», — говорится в документе. В 2023 году в Свердловской области продали почти 435 литров алкогольной продукции, а произвели около 305 литров пива, пивных напитков, сидра.

Свердловская область не производит алкогольную и спиртосодержащую продукцию, кроме пуаре, сидра, медовухи, пива и пивных напитков. В 2023 году региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка выдало 1649 лицензий для розничной продажи алкоголя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в Уральском федеральном округе по розничной продаже алкогольной продукции. Это следует из отчета об исполнении отраслевого закона за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова, направленного спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции», — говорится в документе. В 2023 году в Свердловской области продали почти 435 литров алкогольной продукции, а произвели около 305 литров пива, пивных напитков, сидра. Свердловская область не производит алкогольную и спиртосодержащую продукцию, кроме пуаре, сидра, медовухи, пива и пивных напитков. В 2023 году региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка выдало 1649 лицензий для розничной продажи алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...