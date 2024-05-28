Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ

Североатлантический альянс вблизи российских границ проводит ядерные учения, отрабатывая соответствующие удары по стране. Об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО. <...> Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Владимир Кулишов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что страны НАТО регулярно проводят учения с ядерным оружием, предает MK.RU. Недавно в Эстонии также завершились учения НАТО, где отрабатывались потенциальные военные действия против России.
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