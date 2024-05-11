Independent: НАТО проводят учения с прицелом на Россию

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НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию Фото:

НАТО проводит в Эстонии военные учения Swift Response под руководством Великобритании, нацеленные на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом пишет The Independent.

«Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции», — описывает издание проходящие учения. Там добавили, что атак была отбита с помощью беспилотников и ракет.

Издание отмечает, учения Swift Response демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса. Военные Великобритании также используют опыт боевых действий на Украине для анализа и применения в ходе учений.

Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В МИД России заявили, что Москва вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. URA.RU приводило главные заявления МИД.

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НАТО проводит в Эстонии военные учения Swift Response под руководством Великобритании, нацеленные на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом пишет The Independent. «Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции», — описывает издание проходящие учения. Там добавили, что атак была отбита с помощью беспилотников и ракет. Издание отмечает, учения Swift Response демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса. Военные Великобритании также используют опыт боевых действий на Украине для анализа и применения в ходе учений. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В МИД России заявили, что Москва вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. URA.RU приводило главные заявления МИД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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