Independent: НАТО проводят учения с прицелом на Россию

11 мая 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию Фото: miliman/pickupimage.com НАТО проводит в Эстонии военные учения Swift Response под руководством Великобритании, нацеленные на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом пишет The Independent. «Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции», — описывает издание проходящие учения. Там добавили, что атак была отбита с помощью беспилотников и ракет. Издание отмечает, учения Swift Response демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса. Военные Великобритании также используют опыт боевых действий на Украине для анализа и применения в ходе учений. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В МИД России заявили, что Москва вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. URA.RU приводило главные заявления МИД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО проводит в Эстонии военные учения Swift Response под руководством Великобритании, нацеленные на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом пишет The Independent. «Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции», — описывает издание проходящие учения. Там добавили, что атак была отбита с помощью беспилотников и ракет. Издание отмечает, учения Swift Response демонстрируют готовность сил НАТО к действиям в условиях возможного конфликта на восточном фланге альянса. Военные Великобритании также используют опыт боевых действий на Украине для анализа и применения в ходе учений. Генштаб Вооруженных Сил РФ 6 мая начал подготовку к военным учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. В МИД России заявили, что Москва вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. URA.RU приводило главные заявления МИД.