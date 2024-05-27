27 мая 2024

В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, фрукты, лето, прилавок, сливы
Под контролем Россельхознадзора безопасную продукцию отдадут в продажу Фото:

В Челябинск завезли почти 265 тонн овощей и фруктов, что стало рекордным дневным показателем. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, пробы продукции из каждой партии взяты для исследований.

«На склад временного хранения в Челябинске 27 мая завезен рекордный вес фруктов и овощей, всего 264,8 тонны. Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора», — рассказали в ведомстве.

Поставка включала разнообразные виды продукции, в том числе сливы, томаты, сладкие перцы, черешню, абрикосы, репчатый лук, свеклу и лавровый лист. Странами происхождения товара стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Грузия, откуда поступило 20 тонн лаврового листа.

Пробы продукции будут исследованы на наличие карантинных вредных объектов. При получении соответствующих результатов овощи и фрукты получат разрешение к реализации.

В Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является ключевым экспортером растительной продукции в Челябинскую область. Республика обеспечила 65% от всего объема поставок. В натуральном выражении показатель составил 171 тонну.

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В Челябинск завезли почти 265 тонн овощей и фруктов, что стало рекордным дневным показателем. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, пробы продукции из каждой партии взяты для исследований. «На склад временного хранения в Челябинске 27 мая завезен рекордный вес фруктов и овощей, всего 264,8 тонны. Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора», — рассказали в ведомстве. Поставка включала разнообразные виды продукции, в том числе сливы, томаты, сладкие перцы, черешню, абрикосы, репчатый лук, свеклу и лавровый лист. Странами происхождения товара стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Грузия, откуда поступило 20 тонн лаврового листа. Пробы продукции будут исследованы на наличие карантинных вредных объектов. При получении соответствующих результатов овощи и фрукты получат разрешение к реализации. В Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является ключевым экспортером растительной продукции в Челябинскую область. Республика обеспечила 65% от всего объема поставок. В натуральном выражении показатель составил 171 тонну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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