В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей

В Челябинск завезли почти 265 тонн овощей и фруктов, что стало рекордным дневным показателем. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, пробы продукции из каждой партии взяты для исследований.
«На склад временного хранения в Челябинске 27 мая завезен рекордный вес фруктов и овощей, всего 264,8 тонны. Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора», — рассказали в ведомстве.
Поставка включала разнообразные виды продукции, в том числе сливы, томаты, сладкие перцы, черешню, абрикосы, репчатый лук, свеклу и лавровый лист. Странами происхождения товара стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Грузия, откуда поступило 20 тонн лаврового листа.
Пробы продукции будут исследованы на наличие карантинных вредных объектов. При получении соответствующих результатов овощи и фрукты получат разрешение к реализации.
В Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является ключевым экспортером растительной продукции в Челябинскую область. Республика обеспечила 65% от всего объема поставок. В натуральном выражении показатель составил 171 тонну.
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