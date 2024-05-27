Экономика Бизнес В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей 28 мая 2024 в 09:23 Размер текста - 17 + Под контролем Россельхознадзора безопасную продукцию отдадут в продажу Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинск завезли почти 265 тонн овощей и фруктов, что стало рекордным дневным показателем. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, пробы продукции из каждой партии взяты для исследований. «На склад временного хранения в Челябинске 27 мая завезен рекордный вес фруктов и овощей, всего 264,8 тонны. Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора», — рассказали в ведомстве. Поставка включала разнообразные виды продукции, в том числе сливы, томаты, сладкие перцы, черешню, абрикосы, репчатый лук, свеклу и лавровый лист. Странами происхождения товара стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Грузия, откуда поступило 20 тонн лаврового листа. Пробы продукции будут исследованы на наличие карантинных вредных объектов. При получении соответствующих результатов овощи и фрукты получат разрешение к реализации. В Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является ключевым экспортером растительной продукции в Челябинскую область. Республика обеспечила 65% от всего объема поставок. В натуральном выражении показатель составил 171 тонну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинск завезли почти 265 тонн овощей и фруктов, что стало рекордным дневным показателем. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, пробы продукции из каждой партии взяты для исследований. «На склад временного хранения в Челябинске 27 мая завезен рекордный вес фруктов и овощей, всего 264,8 тонны. Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора», — рассказали в ведомстве. Поставка включала разнообразные виды продукции, в том числе сливы, томаты, сладкие перцы, черешню, абрикосы, репчатый лук, свеклу и лавровый лист. Странами происхождения товара стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Грузия, откуда поступило 20 тонн лаврового листа. Пробы продукции будут исследованы на наличие карантинных вредных объектов. При получении соответствующих результатов овощи и фрукты получат разрешение к реализации. В Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является ключевым экспортером растительной продукции в Челябинскую область. Республика обеспечила 65% от всего объема поставок. В натуральном выражении показатель составил 171 тонну. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям