Власти назвали дату отключения воды в Кургане

В Кургане в конце мая отключат воду. Это необходимо для ремонта Арбинских сооружений. Об этом URA.RU рассказал руководитель Кургана Антон Науменко на брифинге в мэрии.
«Продолжает реконструкция Арбинских сооружений, это главное сооружение, обеспечивающее город водой. Они были построены в 1978 году. И такой масштабный ремонт проводится впервые за 46 лет. Она необходима, потому что оборудование изношено. Была угроза выхода из строя сооружения. Чтобы провести работы правительство привлекло 1,8 млрд рублей. Для работы необходимо временное отключение. Остановка запланирована на 31 мая 00:00 до 12:00 1 июня», — уточнил врип главы города Науменко.
Глава «Водного союза» Владимир Овсяников попросил курганцев сделать необходимый запас воды. Власти планировали отключить воду ранее, но перенесли отключение.
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