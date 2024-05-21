В Кургане перенесли отключение воды

21 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Кургане в ближайшие выходные не отключат воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале. «Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии. Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале. «Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии. Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться.