В Кургане перенесли отключение воды

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В Кургане в ближайшие выходные не отключат воду Фото:

В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале.

«Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии.

Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться.

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В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале. «Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии. Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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