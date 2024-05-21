В Кургане перенесли отключение воды

В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале.
«Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии.
Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться.
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В Кургане не будут отключать воду 24—25 мая. В мэрии приняли решение перенести остановку насосной станции на «Арбинке» на другой период. Об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации в своем telegram-канале. «Администрацией Кургана принято решение о переносе временной остановки Арбинских очистных сооружений с 24—25 мая на более поздний срок. О дате остановки „Арбинки“ и отключении водоснабжения жителям будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении представителей мэрии. Остановка очистных сооружений планировалась для проведения ремонта трубопроводов. Ресурсоснабжающая организация предупреждала горожан, что в соцучреждения вода будет доставляться.