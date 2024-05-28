Разведчик РФ сравнил бои за Часов Яр с «Бахмутской мясорубкой»

Разведчик Дон Рос заявил, что битва за Часов ЯР сравнима с боями за Артемовск
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Расположение Часова Яра усложняет продвижение ВС России, сказал Дон Рос Фото:
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Бои за Часов Яр, вероятно, будут ожесточенными и похожими на «Бахмутскую мясорубку». Об этом заявил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос, участвовавший в битве за Артемовск в 2023 году.

«Я прошел „бахмутскую мясорубку“. Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — рассказал военный РИА Новости.

Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Его также делает значимым близкое расположение к Артемовску. Ожесточенные бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.

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Бои за Часов Яр, вероятно, будут ожесточенными и похожими на «Бахмутскую мясорубку». Об этом заявил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос, участвовавший в битве за Артемовск в 2023 году. «Я прошел „бахмутскую мясорубку“. Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — рассказал военный РИА Новости. Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Его также делает значимым близкое расположение к Артемовску. Ожесточенные бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.
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