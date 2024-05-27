Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая раскрыть интимную тайну

28 мая 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Вымогатель угрожал жертве раскрыть ее сексуальную ориентацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гражданин Таджикистана вместе с напарником вымогал у жителя Екатеринбурга 120 тысяч рублей, угрожая обнародовать «позорящую его» видеозапись. На ней парень признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал URA.RU источник, близкий к теме. «Мигрант вместе с напарником — его личность пока установить не удалось — возле торгового центра „Мегаполис“ на улице 8 Марта вымогал у 26-летнего екатеринбуржца 120 тысяч рублей. Они угрожали видеозаписью, на которой парень рассказывал о своей гомосексуальности. Спустя время они начали угрожать жертве в мессенджере „WhatsApp“ и снова требовать крупную сумму», — рассказал собеседник. В итоге екатеринбуржец перевел вымогателям 50 тысяч рублей, а потом пришел в полицию. Оперативникам ОБОП удалось быстро вычислить одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, который официально работает в регионе и имеет вид на жительство. Он задержан и сейчас находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его сообщника ищут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Таджикистана вместе с напарником вымогал у жителя Екатеринбурга 120 тысяч рублей, угрожая обнародовать «позорящую его» видеозапись. На ней парень признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал URA.RU источник, близкий к теме. «Мигрант вместе с напарником — его личность пока установить не удалось — возле торгового центра „Мегаполис“ на улице 8 Марта вымогал у 26-летнего екатеринбуржца 120 тысяч рублей. Они угрожали видеозаписью, на которой парень рассказывал о своей гомосексуальности. Спустя время они начали угрожать жертве в мессенджере „WhatsApp“ и снова требовать крупную сумму», — рассказал собеседник. В итоге екатеринбуржец перевел вымогателям 50 тысяч рублей, а потом пришел в полицию. Оперативникам ОБОП удалось быстро вычислить одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, который официально работает в регионе и имеет вид на жительство. Он задержан и сейчас находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его сообщника ищут.