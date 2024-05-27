Челябинцам назвали самые востребованные на рынке труда профессии

На рынке труда в Челябинской области весной самыми востребованным стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача. При этом в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона отметили, что данные профессии также стали одними из высокооплачиваемых.
«Наиболее востребованными рабочими профессиями стали водитель троллейбуса и стрелок. Профессии госслужащих возглавили врачи разных специальностей. Стрелкам готовы платить свыше 70 тысяч рублей. Врачам — от 90 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
Там отметили, что низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста, бухгалтера и экономиста. Их максимальная зарплата варьируется от 65 до 68 тысяч рублей.
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