27 мая 2024

Челябинцам назвали самые востребованные на рынке труда профессии

На челябинском рынке труда весной ждут водителей, стрелков и врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
В Челябинской области самыми востребованными стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача Фото:

На рынке труда в Челябинской области весной самыми востребованным стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача. При этом в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона отметили, что данные профессии также стали одними из высокооплачиваемых.

«Наиболее востребованными рабочими профессиями стали водитель троллейбуса и стрелок. Профессии госслужащих возглавили врачи разных специальностей. Стрелкам готовы платить свыше 70 тысяч рублей. Врачам — от 90 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Там отметили, что низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста, бухгалтера и экономиста. Их максимальная зарплата варьируется от 65 до 68 тысяч рублей.

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На рынке труда в Челябинской области весной самыми востребованным стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача. При этом в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона отметили, что данные профессии также стали одними из высокооплачиваемых. «Наиболее востребованными рабочими профессиями стали водитель троллейбуса и стрелок. Профессии госслужащих возглавили врачи разных специальностей. Стрелкам готовы платить свыше 70 тысяч рублей. Врачам — от 90 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Там отметили, что низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста, бухгалтера и экономиста. Их максимальная зарплата варьируется от 65 до 68 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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