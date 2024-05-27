Общество Работа Челябинцам назвали самые востребованные на рынке труда профессии На челябинском рынке труда весной ждут водителей, стрелков и врачей 28 мая 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + В Челябинской области самыми востребованными стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На рынке труда в Челябинской области весной самыми востребованным стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача. При этом в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона отметили, что данные профессии также стали одними из высокооплачиваемых. «Наиболее востребованными рабочими профессиями стали водитель троллейбуса и стрелок. Профессии госслужащих возглавили врачи разных специальностей. Стрелкам готовы платить свыше 70 тысяч рублей. Врачам — от 90 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Там отметили, что низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста, бухгалтера и экономиста. Их максимальная зарплата варьируется от 65 до 68 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На рынке труда в Челябинской области весной самыми востребованным стали профессии водителя трамвая, стрелка и врача. При этом в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона отметили, что данные профессии также стали одними из высокооплачиваемых. «Наиболее востребованными рабочими профессиями стали водитель троллейбуса и стрелок. Профессии госслужащих возглавили врачи разных специальностей. Стрелкам готовы платить свыше 70 тысяч рублей. Врачам — от 90 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Там отметили, что низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста, бухгалтера и экономиста. Их максимальная зарплата варьируется от 65 до 68 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям