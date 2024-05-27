27 мая 2024

В Екатеринбург привезут величайшие святыни на Всероссийский молебен о Победе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Казанскую икону Божьей Матери доставят в Храм-на-Крови
Казанскую икону Божьей Матери доставят в Храм-на-Крови Фото:

В Екатеринбург в Храм-на-Крови в честь Всероссийского молебна о Победе (29 мая) привезут Казанская икона Божьей Матери и Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Молебные пения будут проводить в течении двух дней, рассказали URA.RU в Екатеринбургской епархии.

"Святыни будут пребывать в Храме-Памятнике на Крови – встреча пройдет 29 мая в 08:30 перед началом Божественной литургии. Верующие смогут приложиться к иконе и помолиться Пресвятой Богородице о воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой. В течение двух дней Екатеринбургская епархия будет проводить молебные пения о Победе", — следует из сообщения.

Святыни доставят в Екатеринбург по благословению Патриарха Кирилла, по словам которого, с иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Из-за чего она стала символом побед. "Матерь Божия избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", — отметил епископ Русской православной церкви.

Екатеринбургская епархия будет проводить молебные пения о Победе в течении двух дней
Екатеринбургская епархия будет проводить молебные пения о Победе в течении двух дней
Фото:

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В Екатеринбург в Храм-на-Крови в честь Всероссийского молебна о Победе (29 мая) привезут Казанская икона Божьей Матери и Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Молебные пения будут проводить в течении двух дней, рассказали URA.RU в Екатеринбургской епархии. "Святыни будут пребывать в Храме-Памятнике на Крови – встреча пройдет 29 мая в 08:30 перед началом Божественной литургии. Верующие смогут приложиться к иконе и помолиться Пресвятой Богородице о воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой. В течение двух дней Екатеринбургская епархия будет проводить молебные пения о Победе", — следует из сообщения. Святыни доставят в Екатеринбург по благословению Патриарха Кирилла, по словам которого, с иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Из-за чего она стала символом побед. "Матерь Божия избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях", — отметил епископ Русской православной церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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