Риелторы назвали самые популярные загородные дома у жителей ХМАО

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно строительство каркасных домов. Риелторы компании «Этажи» рассказали URA.RU, что такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки.
«Переходят сейчас на „каркасники“, потому что срок строительства небольшой — два-три месяца. И, соответственно, не нужно, например ждать, чтобы отстоялся фундамент. Те же сваи закручиваются за несколько дней. Ну, и на самом деле, они теплые. Когда -40 на улице, в них абсолютно комфортно», — рассказывает журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
Среди дизайнов домов в первую очередь югорчане выбирают здания с панорамным остеклением. А жилье под аренду чаще всего строят в стиле А-Frame. «Все дело в „аппетитной“ ипотечной ставке. И цена за „квадрат“ здесь сильно отличается от „вторички“ и рынка квартир в целом», — добавляет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Среди прочего это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.
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