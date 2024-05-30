30 мая 2024

Риелторы назвали самые популярные загородные дома у жителей ХМАО

В ХМАО стало популярно строительство каркасных частных домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане стали строить каркасные дома
Югорчане стали строить каркасные дома Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно строительство каркасных домов. Риелторы компании «Этажи» рассказали URA.RU, что такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки.

«Переходят сейчас на „каркасники“, потому что срок строительства небольшой — два-три месяца. И, соответственно, не нужно, например ждать, чтобы отстоялся фундамент. Те же сваи закручиваются за несколько дней. Ну, и на самом деле, они теплые. Когда -40 на улице, в них абсолютно комфортно», — рассказывает журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Среди дизайнов домов в первую очередь югорчане выбирают здания с панорамным остеклением. А жилье под аренду чаще всего строят в стиле А-Frame. «Все дело в „аппетитной“ ипотечной ставке. И цена за „квадрат“ здесь сильно отличается от „вторички“ и рынка квартир в целом», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Среди прочего это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно строительство каркасных домов. Риелторы компании «Этажи» рассказали URA.RU, что такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки. «Переходят сейчас на „каркасники“, потому что срок строительства небольшой — два-три месяца. И, соответственно, не нужно, например ждать, чтобы отстоялся фундамент. Те же сваи закручиваются за несколько дней. Ну, и на самом деле, они теплые. Когда -40 на улице, в них абсолютно комфортно», — рассказывает журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Среди дизайнов домов в первую очередь югорчане выбирают здания с панорамным остеклением. А жилье под аренду чаще всего строят в стиле А-Frame. «Все дело в „аппетитной“ ипотечной ставке. И цена за „квадрат“ здесь сильно отличается от „вторички“ и рынка квартир в целом», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Среди прочего это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...