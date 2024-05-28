СДЭК третий день не выдает людям посылки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Копьютеры и соц сети. Екатеринбург, браузер, поломка, сбой, отсутствие связи, сеть, интернет, компьютер
Сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей отправки посылок клиентам на фоне сбоя Фото:

Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам из-за масштабного сбоя. В пресс-службе компании сообщили, что сервис пока не готов вновь начать обслуживание.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — заявили в пресс-службе. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

В компании уточнили, что все посылки находятся в безопасности. Также сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей доставки товаров клиентам.

Ранее предполагалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе на себя взяла международная хакерская группа Head Mare.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам из-за масштабного сбоя. В пресс-службе компании сообщили, что сервис пока не готов вновь начать обслуживание. «В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — заявили в пресс-службе. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». В компании уточнили, что все посылки находятся в безопасности. Также сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей доставки товаров клиентам. Ранее предполагалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе на себя взяла международная хакерская группа Head Mare.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...