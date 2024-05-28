СДЭК третий день не выдает людям посылки

Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам из-за масштабного сбоя. В пресс-службе компании сообщили, что сервис пока не готов вновь начать обслуживание.
«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — заявили в пресс-службе. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».
В компании уточнили, что все посылки находятся в безопасности. Также сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей доставки товаров клиентам.
Ранее предполагалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе на себя взяла международная хакерская группа Head Mare.
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