Происшествия СДЭК третий день не выдает людям посылки 28 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей отправки посылок клиентам на фоне сбоя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам из-за масштабного сбоя. В пресс-службе компании сообщили, что сервис пока не готов вновь начать обслуживание. «В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — заявили в пресс-службе. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». В компании уточнили, что все посылки находятся в безопасности. Также сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей доставки товаров клиентам. Ранее предполагалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе на себя взяла международная хакерская группа Head Mare. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам из-за масштабного сбоя. В пресс-службе компании сообщили, что сервис пока не готов вновь начать обслуживание. «В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — заявили в пресс-службе. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». В компании уточнили, что все посылки находятся в безопасности. Также сотрудники СДЭК делают все возможное для скорейшей доставки товаров клиентам. Ранее предполагалось, что причиной сбоя в СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за проблемы в работе на себя взяла международная хакерская группа Head Mare. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям