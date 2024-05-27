27 мая 2024

В ХМАО выпускники школ начали сдавать самый массовый экзамен по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники в ХМАО сдают ЕГЭ по русскому языку
Школьники в ХМАО сдают ЕГЭ по русскому языку Фото:

В ХМАО выпускники школ начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Самый массовый экзамен пишут почти 10 тысяч югорских школьников. Об этом сообщил окружной департамент образования и науки в своем telegram-канале.

«29 мая в Югре проводится самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ открыто 118 пунктов. В сдаче примут участие 9 177 выпускников», — говорится в сообщении.

Результаты экзамена школьники смогут узнать не позднее 14 июня. А период сдачи ЕГЭ продлится до 11 июня без учета резервных дней.

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В ХМАО выпускники школ начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Самый массовый экзамен пишут почти 10 тысяч югорских школьников. Об этом сообщил окружной департамент образования и науки в своем telegram-канале. «29 мая в Югре проводится самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ открыто 118 пунктов. В сдаче примут участие 9 177 выпускников», — говорится в сообщении. Результаты экзамена школьники смогут узнать не позднее 14 июня. А период сдачи ЕГЭ продлится до 11 июня без учета резервных дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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