В ХМАО выпускники школ начали сдавать самый массовый экзамен по ЕГЭ

Школьники в ХМАО сдают ЕГЭ по русскому языку
В ХМАО выпускники школ начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Самый массовый экзамен пишут почти 10 тысяч югорских школьников. Об этом сообщил окружной департамент образования и науки в своем telegram-канале.
«29 мая в Югре проводится самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ открыто 118 пунктов. В сдаче примут участие 9 177 выпускников», — говорится в сообщении.
Результаты экзамена школьники смогут узнать не позднее 14 июня. А период сдачи ЕГЭ продлится до 11 июня без учета резервных дней.
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