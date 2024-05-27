На тюменской набережной приготовят шашлык длиной в 400 метров

Ко дню рождения города рестораторы пожарят шашлык длиной в 438 метров
Тюменские рестораторы приготовят шашлык длиной более чем в 400 метров на набережной Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«В областной столице 20 июля установят новый рекорд России. 438 метров шашлыка пожарят на набережной Туры в преддверии дня рождения Тюмени», — указано в сообщении.
За процессом приготовления шашлыка будут следить представители Книги рекордов России. В мероприятии примут участие рестораторы, представители власти, знаменитости, студенты и журналисты.
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