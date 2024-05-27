27 мая 2024

На тюменской набережной приготовят шашлык длиной в 400 метров

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Ко дню рождения города рестораторы пожарят шашлык длиной в 438 метров
Ко дню рождения города рестораторы пожарят шашлык длиной в 438 метров Фото:

Тюменские рестораторы приготовят шашлык длиной более чем в 400 метров на набережной Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«В областной столице 20 июля установят новый рекорд России. 438 метров шашлыка пожарят на набережной Туры в преддверии дня рождения Тюмени», — указано в сообщении.

За процессом приготовления шашлыка будут следить представители Книги рекордов России. В мероприятии примут участие рестораторы, представители власти, знаменитости, студенты и журналисты.

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Тюменские рестораторы приготовят шашлык длиной более чем в 400 метров на набережной Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «В областной столице 20 июля установят новый рекорд России. 438 метров шашлыка пожарят на набережной Туры в преддверии дня рождения Тюмени», — указано в сообщении. За процессом приготовления шашлыка будут следить представители Книги рекордов России. В мероприятии примут участие рестораторы, представители власти, знаменитости, студенты и журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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