27 мая 2024

В ХМАО в пожаре погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нягани погибли три человека в пожаре
В Нягани погибли три человека в пожаре Фото:

В Нягани в пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории нежилого здания. Об этом сообщило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«25 мая в 04:06 в Нягани произошло возгорание здания административно-бытового корпуса. <…> По прибытию (спасталей) наблюдалось горение нежилого здания по всей площади (233 метров квадратных). Погибли три человека», — говорится в сообщении.

Дознаватели и следователи уста вливают обстоятельства гибели людей и причину пожара. По данным оперативной информации, опубликованной на сайте МЧС по ХМАО, речь идет о частном нежилом строении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани в пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории нежилого здания. Об этом сообщило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «25 мая в 04:06 в Нягани произошло возгорание здания административно-бытового корпуса. <…> По прибытию (спасталей) наблюдалось горение нежилого здания по всей площади (233 метров квадратных). Погибли три человека», — говорится в сообщении. Дознаватели и следователи уста вливают обстоятельства гибели людей и причину пожара. По данным оперативной информации, опубликованной на сайте МЧС по ХМАО, речь идет о частном нежилом строении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...