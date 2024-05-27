В ХМАО в пожаре погибли три человека

В Нягани погибли три человека в пожаре
В Нягани в пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории нежилого здания. Об этом сообщило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.
«25 мая в 04:06 в Нягани произошло возгорание здания административно-бытового корпуса. <…> По прибытию (спасталей) наблюдалось горение нежилого здания по всей площади (233 метров квадратных). Погибли три человека», — говорится в сообщении.
Дознаватели и следователи уста вливают обстоятельства гибели людей и причину пожара. По данным оперативной информации, опубликованной на сайте МЧС по ХМАО, речь идет о частном нежилом строении.
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