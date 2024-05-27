27 мая 2024

Тюменские реки обогатят деликатесной рыбой

В Тюменской области в реки выпустят более 87 000 молодых муксунов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбу выпустят в водоемы до 20 июля
Рыбу выпустят в водоемы до 20 июля Фото:

В Тюменской области проведут работы по воспроизводству рыбы в местах реконструкции мостов через реки, чтобы компенсировать нанесенный природе ущерб: в водоемы выпустят более 87 000 молодых особей муксуна. Информация содержится в закупке «Управление автомобильных дорог» региона.

«Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. Вид выпускаемого водного биоресурса: молодь муксуна», — следует из документов закупки.

В реки отправятся более 87 000 особей. Их выпустят до 20 июля. Необходимость возникла в связи с реконструкцией мостов на дорогах в Казанском, Викуловском, Ялуторовском и Ишимском районах. При этом конкретные места запуска рыбы будут согласованы с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Исполнителем контракта был выбран подрядчик из ХМАО — «Югорский рыбоводный завод». За свою работу он получит 1,3 млн рублей.

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В Тюменской области проведут работы по воспроизводству рыбы в местах реконструкции мостов через реки, чтобы компенсировать нанесенный природе ущерб: в водоемы выпустят более 87 000 молодых особей муксуна. Информация содержится в закупке «Управление автомобильных дорог» региона. «Осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. Вид выпускаемого водного биоресурса: молодь муксуна», — следует из документов закупки. В реки отправятся более 87 000 особей. Их выпустят до 20 июля. Необходимость возникла в связи с реконструкцией мостов на дорогах в Казанском, Викуловском, Ялуторовском и Ишимском районах. При этом конкретные места запуска рыбы будут согласованы с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Исполнителем контракта был выбран подрядчик из ХМАО — «Югорский рыбоводный завод». За свою работу он получит 1,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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