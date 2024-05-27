Общество Транспорт Популярный кикшеринг снизил скорость электросамокатов в центре Екатеринбурга 28 мая 2024 в 13:07 Размер текста - 17 + С начала сезона «МТС Юрент» заблокировал около 1,5 тыс. аккаунтов в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сервис кикшеринга из «большой тройки» — «МТС Юрент» — ограничил скорость своих электросамокатов до 10 км/ч на 70 самых оживленных перекрестках. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Скорость до 10 км/ч снизили на 70 самых оживленных перекрестках города, Малышева — Карла Либкнехта, Малышева — 8 Марта, Малышева — Луначарского, Ленина — 8 Марта, Ленина — Карла Либкнехта, Ленина — Луначарского, Куйбышева — 8 Марта, Куйбышева — Белинского. Все электросамокаты нашей компании оборудованы специальным модулем, благодаря которому устройства будут плавно снижать скорость на определенных участках», — говорится в релизе. Новость по теме Мэр Екатеринбурга вводит жесткие ограничения для электросамокатов Теперь на самокатах запрещено ездить на территории больничных комплексов и кладбищах. Также скоростное ограничение до 15 км/ч действует в 56 скверах и парках города (Юго-западный лесопарк, Дендропарк, парк Маяковского, Шарташский лесопарк, Сквер Машиностроителей, Преображенский парк, Харитоновский сад). Компания озвучит свою позицию на встрече в администрации города, которая начнется во второй половине дня 28 мая. В «МТС Юрент» особенно подчеркивают, что в рамках внутренней стратегии «Год Безопасного самоката» добровольно и самостоятельно приняли решение об ограничениях, дополнительно компания консультировалась по этому вопросу с властями Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге сервис кикшеринга из «большой тройки» — «МТС Юрент» — ограничил скорость своих электросамокатов до 10 км/ч на 70 самых оживленных перекрестках. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Скорость до 10 км/ч снизили на 70 самых оживленных перекрестках города, Малышева — Карла Либкнехта, Малышева — 8 Марта, Малышева — Луначарского, Ленина — 8 Марта, Ленина — Карла Либкнехта, Ленина — Луначарского, Куйбышева — 8 Марта, Куйбышева — Белинского. Все электросамокаты нашей компании оборудованы специальным модулем, благодаря которому устройства будут плавно снижать скорость на определенных участках», — говорится в релизе. Теперь на самокатах запрещено ездить на территории больничных комплексов и кладбищах. Также скоростное ограничение до 15 км/ч действует в 56 скверах и парках города (Юго-западный лесопарк, Дендропарк, парк Маяковского, Шарташский лесопарк, Сквер Машиностроителей, Преображенский парк, Харитоновский сад). Компания озвучит свою позицию на встрече в администрации города, которая начнется во второй половине дня 28 мая. В «МТС Юрент» особенно подчеркивают, что в рамках внутренней стратегии «Год Безопасного самоката» добровольно и самостоятельно приняли решение об ограничениях, дополнительно компания консультировалась по этому вопросу с властями Екатеринбурга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям