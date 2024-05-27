Мэр Екатеринбурга вводит жесткие ограничения для электросамокатов

Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов, исполняя поручение губернатора Евгения Куйвашева, своим постановлением (находится на подписании) вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Зона запрета движения — установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации часть территории общего пользования, <…> в пределах которой не допускается использование и размещение СИМ [средств индивидуальной мобильности]. <…> Зона ограничения скорости движения — часть территории общего пользования, <…> в пределах которой максимальная скорость движения СИМ ограничена 15-20 км/ч», — сказано в документе.
Из него же следует, что запрещено ставить электросамокаты на велопешеходных дорожках, на пешеходных тротуарах (если оставшаяся часть ширины тротуара менее двух метров), а также ближе, чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта. Электросамокаты запретили размещать и на территории памятников, монументов, объектов культурного наследия в радиусе 25 метров, в парковых зонах, на газонах, клумбах, цветниках. Электросамокаты не должны мешать передвижению пешеходов, входу, выходу из любого здания и общественного транспорта, подчеркнул Орлов.
Днем 28 мая в администрации пройдет первое заседание рабочей группы, где четко будут определены зоны с запретом самокатов и ограничением скорости их движения. Параллельно мэрия верстает областной закон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!