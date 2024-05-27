Мэр Екатеринбурга вводит жесткие ограничения для электросамокатов

28 мая 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Электросамокаты запретили размещать на клумбах и в парковых зонах Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов, исполняя поручение губернатора Евгения Куйвашева, своим постановлением (находится на подписании) вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Зона запрета движения — установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации часть территории общего пользования, <…> в пределах которой не допускается использование и размещение СИМ [средств индивидуальной мобильности]. <…> Зона ограничения скорости движения — часть территории общего пользования, <…> в пределах которой максимальная скорость движения СИМ ограничена 15-20 км/ч», — сказано в документе. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга выдвинула ультиматум владельцам электросамокатов Из него же следует, что запрещено ставить электросамокаты на велопешеходных дорожках, на пешеходных тротуарах (если оставшаяся часть ширины тротуара менее двух метров), а также ближе, чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта. Электросамокаты запретили размещать и на территории памятников, монументов, объектов культурного наследия в радиусе 25 метров, в парковых зонах, на газонах, клумбах, цветниках. Электросамокаты не должны мешать передвижению пешеходов, входу, выходу из любого здания и общественного транспорта, подчеркнул Орлов. Днем 28 мая в администрации пройдет первое заседание рабочей группы, где четко будут определены зоны с запретом самокатов и ограничением скорости их движения. Параллельно мэрия верстает областной закон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов, исполняя поручение губернатора Евгения Куйвашева, своим постановлением (находится на подписании) вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Зона запрета движения — установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации часть территории общего пользования, <…> в пределах которой не допускается использование и размещение СИМ [средств индивидуальной мобильности]. <…> Зона ограничения скорости движения — часть территории общего пользования, <…> в пределах которой максимальная скорость движения СИМ ограничена 15-20 км/ч», — сказано в документе. Из него же следует, что запрещено ставить электросамокаты на велопешеходных дорожках, на пешеходных тротуарах (если оставшаяся часть ширины тротуара менее двух метров), а также ближе, чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта. Электросамокаты запретили размещать и на территории памятников, монументов, объектов культурного наследия в радиусе 25 метров, в парковых зонах, на газонах, клумбах, цветниках. Электросамокаты не должны мешать передвижению пешеходов, входу, выходу из любого здания и общественного транспорта, подчеркнул Орлов. Днем 28 мая в администрации пройдет первое заседание рабочей группы, где четко будут определены зоны с запретом самокатов и ограничением скорости их движения. Параллельно мэрия верстает областной закон.