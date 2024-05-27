Синоптики обещают челябинцам несколько суток гроз и дождей. Скрин

В Челябинской области несколько дней будут идти дожди

28 мая 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в ближайшие дни ожидают кратковременные дожди и грозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В некоторых районах Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщили 28 мая в гидрометцентре региона. «29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. 30 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Синоптики отметили, что в ночь на 30 мая на севере области ожидаются заморозки до -4 градусов. Дневная же температура будет в районе 18 градусов выше нуля. В Челябинской области несколько дней будут идти дожди Скрин: официальный сайт гидрометцентра Челябинской области http://www.chelpogoda.ru/weather Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых районах Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщили 28 мая в гидрометцентре региона. «29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. 30 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Синоптики отметили, что в ночь на 30 мая на севере области ожидаются заморозки до -4 градусов. Дневная же температура будет в районе 18 градусов выше нуля.