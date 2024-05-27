27 мая 2024

Синоптики обещают челябинцам несколько суток гроз и дождей. Скрин

В Челябинской области несколько дней будут идти дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
В Челябинской области в ближайшие дни ожидают кратковременные дожди и грозы Фото:

В некоторых районах Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщили 28 мая в гидрометцентре региона.

«29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. 30 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в ночь на 30 мая на севере области ожидаются заморозки до -4 градусов. Дневная же температура будет в районе 18 градусов выше нуля.

В Челябинской области несколько дней будут идти дожди
В Челябинской области несколько дней будут идти дожди

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В некоторых районах Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщили 28 мая в гидрометцентре региона. «29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. 30 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Синоптики отметили, что в ночь на 30 мая на севере области ожидаются заморозки до -4 градусов. Дневная же температура будет в районе 18 градусов выше нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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