В Челябинской области в ближайшие дни ожидают кратковременные дожди и грозы
В некоторых районах Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщили 28 мая в гидрометцентре региона.
«29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. 30 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
Синоптики отметили, что в ночь на 30 мая на севере области ожидаются заморозки до -4 градусов. Дневная же температура будет в районе 18 градусов выше нуля.
В Челябинской области несколько дней будут идти дожди
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