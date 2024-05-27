27 мая 2024

В свердловском заксо взялись за председателей муниципальных дум

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с Куйвашевым. Екатеринбург , бабушкина людмила
Людмила Бабушкина масштабирует опыт стажировки председателей дум на всех, а не только на новичков Фото:

В Свердловской области председатели муниципальных дум смогут пройти стажировку в региональном парламенте. Если раньше на нее могли рассчитывать лишь недавно избранные, то сейчас — все, рассказала URA.RU спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

«Когда мы стали проводить стажировку, те, кто избирается не первый созыв, сказали: „Мы тоже хотим“. Потому что увидели, что коллеги получают много полезной информации, научились определенным компетенциям. И мы согласились — мы проведем стажировку всех председателей, если они этого захотят», — рассказала Бабушкина.

Стажировка председателей местных дум — ее инициатива. Обучение под патронажем депутатов свердловского заксо уже прошли две группы. Сейчас стажируется третья. Всего в Свердловской области в 41 муниципалитете председатели дум были избраны впервые.

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В Свердловской области председатели муниципальных дум смогут пройти стажировку в региональном парламенте. Если раньше на нее могли рассчитывать лишь недавно избранные, то сейчас — все, рассказала URA.RU спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Когда мы стали проводить стажировку, те, кто избирается не первый созыв, сказали: „Мы тоже хотим“. Потому что увидели, что коллеги получают много полезной информации, научились определенным компетенциям. И мы согласились — мы проведем стажировку всех председателей, если они этого захотят», — рассказала Бабушкина. Стажировка председателей местных дум — ее инициатива. Обучение под патронажем депутатов свердловского заксо уже прошли две группы. Сейчас стажируется третья. Всего в Свердловской области в 41 муниципалитете председатели дум были избраны впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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