В свердловском заксо взялись за председателей муниципальных дум

В Свердловской области председатели муниципальных дум смогут пройти стажировку в региональном парламенте. Если раньше на нее могли рассчитывать лишь недавно избранные, то сейчас — все, рассказала URA.RU спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«Когда мы стали проводить стажировку, те, кто избирается не первый созыв, сказали: „Мы тоже хотим“. Потому что увидели, что коллеги получают много полезной информации, научились определенным компетенциям. И мы согласились — мы проведем стажировку всех председателей, если они этого захотят», — рассказала Бабушкина.
Стажировка председателей местных дум — ее инициатива. Обучение под патронажем депутатов свердловского заксо уже прошли две группы. Сейчас стажируется третья. Всего в Свердловской области в 41 муниципалитете председатели дум были избраны впервые.
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