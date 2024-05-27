В свердловском заксо взялись за председателей муниципальных дум

28 мая 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина масштабирует опыт стажировки председателей дум на всех, а не только на новичков Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области председатели муниципальных дум смогут пройти стажировку в региональном парламенте. Если раньше на нее могли рассчитывать лишь недавно избранные, то сейчас — все, рассказала URA.RU спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Когда мы стали проводить стажировку, те, кто избирается не первый созыв, сказали: „Мы тоже хотим“. Потому что увидели, что коллеги получают много полезной информации, научились определенным компетенциям. И мы согласились — мы проведем стажировку всех председателей, если они этого захотят», — рассказала Бабушкина. Стажировка председателей местных дум — ее инициатива. Обучение под патронажем депутатов свердловского заксо уже прошли две группы. Сейчас стажируется третья. Всего в Свердловской области в 41 муниципалитете председатели дум были избраны впервые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области председатели муниципальных дум смогут пройти стажировку в региональном парламенте. Если раньше на нее могли рассчитывать лишь недавно избранные, то сейчас — все, рассказала URA.RU спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Когда мы стали проводить стажировку, те, кто избирается не первый созыв, сказали: „Мы тоже хотим“. Потому что увидели, что коллеги получают много полезной информации, научились определенным компетенциям. И мы согласились — мы проведем стажировку всех председателей, если они этого захотят», — рассказала Бабушкина. Стажировка председателей местных дум — ее инициатива. Обучение под патронажем депутатов свердловского заксо уже прошли две группы. Сейчас стажируется третья. Всего в Свердловской области в 41 муниципалитете председатели дум были избраны впервые.