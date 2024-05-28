Мурашко срочно собирает врачей на фоне пикета отца Миши Бахтина со СМА в Москве

28 мая 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко обсудит с коллегами вопрос о предоставлении лекарства Мише Бахтину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял решение о проведении совещания через видеоконференцсвязь (ВКС) по вопросу лечения трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Совещание будет посвящено обеспечению ребенка препаратом «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Сегодня Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет у здания Минздрава РФ. Он просит обеспечить своего единственного сына Мишу препаратом „Рисдиплам“. На этом фоне федеральный министр Михаил Мурашко дал распоряжение провести ВКС, в котором примут участие Дмитрий и региональный министр здравоохранения Андрей Карлов», — отметила Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали на раннем этапе. Отец мальчика, Дмитрий Бахтин, активно пытается привлечь общественное внимание к проблеме, регулярно участвуя в одиночных пикетах. Он стремится добиться предоставления необходимого лекарственного препарата для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения и медицинским сообществом — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял решение о проведении совещания через видеоконференцсвязь (ВКС) по вопросу лечения трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Совещание будет посвящено обеспечению ребенка препаратом «Рисдиплам». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Сегодня Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет у здания Минздрава РФ. Он просит обеспечить своего единственного сына Мишу препаратом „Рисдиплам“. На этом фоне федеральный министр Михаил Мурашко дал распоряжение провести ВКС, в котором примут участие Дмитрий и региональный министр здравоохранения Андрей Карлов», — отметила Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали на раннем этапе. Отец мальчика, Дмитрий Бахтин, активно пытается привлечь общественное внимание к проблеме, регулярно участвуя в одиночных пикетах. Он стремится добиться предоставления необходимого лекарственного препарата для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения и медицинским сообществом — в отдельном сюжете URA.RU.