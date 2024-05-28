В гордуме Екатеринбурга предложили отправлять бездомных собак в зону СВО

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Туман. Тюмень, собака, бездомная собака, туман
В «области» предложение Зиганшина о собаках не приняли Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации РФ на Украине. Заявление он сделал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, которое транслировалось на сайте думы.

«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — спросил Зиганшин у директора директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина.

Тот отметил, что в зоне СВО достаточно брошенных собак, часть из которых уже используется военными. Дискуссия возникла при обсуждении, что делать с бездомными собаками — особенно проявляющими агрессию в отношении людей.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации РФ на Украине. Заявление он сделал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, которое транслировалось на сайте думы. «Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — спросил Зиганшин у директора директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина. Тот отметил, что в зоне СВО достаточно брошенных собак, часть из которых уже используется военными. Дискуссия возникла при обсуждении, что делать с бездомными собаками — особенно проявляющими агрессию в отношении людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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