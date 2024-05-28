В гордуме Екатеринбурга предложили отправлять бездомных собак в зону СВО

28 мая 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В «области» предложение Зиганшина о собаках не приняли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации РФ на Украине. Заявление он сделал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, которое транслировалось на сайте думы. «Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — спросил Зиганшин у директора директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина. Тот отметил, что в зоне СВО достаточно брошенных собак, часть из которых уже используется военными. Дискуссия возникла при обсуждении, что делать с бездомными собаками — особенно проявляющими агрессию в отношении людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации РФ на Украине. Заявление он сделал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, которое транслировалось на сайте думы. «Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — спросил Зиганшин у директора директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина. Тот отметил, что в зоне СВО достаточно брошенных собак, часть из которых уже используется военными. Дискуссия возникла при обсуждении, что делать с бездомными собаками — особенно проявляющими агрессию в отношении людей.