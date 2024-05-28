В гордуме Екатеринбурга предложили отправлять бездомных собак в зону СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации РФ на Украине. Заявление он сделал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, которое транслировалось на сайте думы.
«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — спросил Зиганшин у директора директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина.
Тот отметил, что в зоне СВО достаточно брошенных собак, часть из которых уже используется военными. Дискуссия возникла при обсуждении, что делать с бездомными собаками — особенно проявляющими агрессию в отношении людей.
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