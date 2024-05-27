27 мая 2024

В Тюмени подорожали лимонады

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость холодных напитков выросла в Тюмени на 10%
Стоимость холодных напитков выросла в Тюмени на 10% Фото:

В тюменских заведениях подорожали холодные напитки. Об этом URA.RU рассказал совладелец местной сети кофеен Михаил Петров.

«Лимонады сильно подорожали, примерно на 10%. Здесь не играет роль сезонность, скорее сказывается подорожание сиропов, которые в свою очередь выросли в стоимости из-за нестабильных цен на сахар», — рассказал предприниматель.

Петров добавил: чтобы сдержать цены, предприниматели ищут альтернативные варианты замены импортных компонентов. Многие начинают варить сами сиропы из ягод и добавлять их в напитки.

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В тюменских заведениях подорожали холодные напитки. Об этом URA.RU рассказал совладелец местной сети кофеен Михаил Петров. «Лимонады сильно подорожали, примерно на 10%. Здесь не играет роль сезонность, скорее сказывается подорожание сиропов, которые в свою очередь выросли в стоимости из-за нестабильных цен на сахар», — рассказал предприниматель. Петров добавил: чтобы сдержать цены, предприниматели ищут альтернативные варианты замены импортных компонентов. Многие начинают варить сами сиропы из ягод и добавлять их в напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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