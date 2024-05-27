В Тюмени подорожали лимонады

Стоимость холодных напитков выросла в Тюмени на 10%
В тюменских заведениях подорожали холодные напитки. Об этом URA.RU рассказал совладелец местной сети кофеен Михаил Петров.
«Лимонады сильно подорожали, примерно на 10%. Здесь не играет роль сезонность, скорее сказывается подорожание сиропов, которые в свою очередь выросли в стоимости из-за нестабильных цен на сахар», — рассказал предприниматель.
Петров добавил: чтобы сдержать цены, предприниматели ищут альтернативные варианты замены импортных компонентов. Многие начинают варить сами сиропы из ягод и добавлять их в напитки.
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