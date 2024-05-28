У жителей Челябинска появится новая строка в квитанциях за коммуналку

28 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Изменения коснутся жителей, которые пользуются газовыми плитами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Новая строка в квитанциях за коммунальные услуги появится в июне у челябинцев, которые используют газовые плиты. Таким жителям необходимо оплатить содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Для удобства горожан «Уралэнергосбыт» заключил соглашение с тремя газораспределительными компаниями. Как URA.RU сообщили в пресс-службе единого расчетного центра, появление новой строки в квитанции связано с изменениями в законодательстве. «Изменения федерального законодательства коснулись всех жителей страны. Практика последних лет, в том числе Челябинской области, говорит о том, что ежегодно происходят инциденты — утечки газа и другие чрезвычайные ситуации, связанные с ненадлежащим содержанием газового оборудования. В результате происшествий случаются не только повреждения общего имущества дома, но и, к сожалению, страдают люди», — прокомментировала начальник Управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева. С июня сумма начислений за содержание и ремонт газового оборудования будет зависеть от количества газовых приборов в квартире и составит двенадцатую часть годового платежа. В «Уралэнергосбыте» отметили, что оплатить счета за услуги газораспределительных организаций можно будет по QR-коду в квитанции или через сервисы компании и банков. В случае если в квартире установлена варочная поверхность, отсутствует духовой газовый шкаф или используется плита с количеством конфорок меньше четырех, жителям рекомендуют передать информацию в офисы газораспределительных организаций для корректировки. В компании «Газэнергосервис» отметили, что затем данные будут передаваться в «Уралэнергосбыт» для перерасчета. В едином расчетном центре жителям напомнили, что компания отвечает только за печать квитанций и сбор платежей. «Если вы хотите получить перерасчет или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключен договор», — пояснил исполнительный директор «Уралэнергосбыта» Александр Боженев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая строка в квитанциях за коммунальные услуги появится в июне у челябинцев, которые используют газовые плиты. Таким жителям необходимо оплатить содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Для удобства горожан «Уралэнергосбыт» заключил соглашение с тремя газораспределительными компаниями. Как URA.RU сообщили в пресс-службе единого расчетного центра, появление новой строки в квитанции связано с изменениями в законодательстве. «Изменения федерального законодательства коснулись всех жителей страны. Практика последних лет, в том числе Челябинской области, говорит о том, что ежегодно происходят инциденты — утечки газа и другие чрезвычайные ситуации, связанные с ненадлежащим содержанием газового оборудования. В результате происшествий случаются не только повреждения общего имущества дома, но и, к сожалению, страдают люди», — прокомментировала начальник Управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева. С июня сумма начислений за содержание и ремонт газового оборудования будет зависеть от количества газовых приборов в квартире и составит двенадцатую часть годового платежа. В «Уралэнергосбыте» отметили, что оплатить счета за услуги газораспределительных организаций можно будет по QR-коду в квитанции или через сервисы компании и банков. В случае если в квартире установлена варочная поверхность, отсутствует духовой газовый шкаф или используется плита с количеством конфорок меньше четырех, жителям рекомендуют передать информацию в офисы газораспределительных организаций для корректировки. В компании «Газэнергосервис» отметили, что затем данные будут передаваться в «Уралэнергосбыт» для перерасчета. В едином расчетном центре жителям напомнили, что компания отвечает только за печать квитанций и сбор платежей. «Если вы хотите получить перерасчет или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключен договор», — пояснил исполнительный директор «Уралэнергосбыта» Александр Боженев.