27 мая 2024

В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из ХМАО
В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из ХМАО Фото:

В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила гимназия №2, где учится югорчанка.

«Наша Варвара Юдина, активист Движения Первых, одна из ХМАО-Югры, стала финалистом Всесоюзного конкурса » Портрет Эрмитажного кота». В числе 54 финалистов, ребят со всей России, (она) приглашена вместе с родителями в штаб Эрмитажа», — говорится в сообщении.

Конкурс организовали «Движение Первых» совместно с Эрмитажем и московской биеннале современного искусства. Из всех работ для выставки в Эрмитаже отобрали только 54 картины.

В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной
В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной
Фото:

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В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила гимназия №2, где учится югорчанка. «Наша Варвара Юдина, активист Движения Первых, одна из ХМАО-Югры, стала финалистом Всесоюзного конкурса » Портрет Эрмитажного кота». В числе 54 финалистов, ребят со всей России, (она) приглашена вместе с родителями в штаб Эрмитажа», — говорится в сообщении. Конкурс организовали «Движение Первых» совместно с Эрмитажем и московской биеннале современного искусства. Из всех работ для выставки в Эрмитаже отобрали только 54 картины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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