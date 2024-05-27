В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из ХМАО
В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила гимназия №2, где учится югорчанка.
«Наша Варвара Юдина, активист Движения Первых, одна из ХМАО-Югры, стала финалистом Всесоюзного конкурса » Портрет Эрмитажного кота». В числе 54 финалистов, ребят со всей России, (она) приглашена вместе с родителями в штаб Эрмитажа», — говорится в сообщении.
Конкурс организовали «Движение Первых» совместно с Эрмитажем и московской биеннале современного искусства. Из всех работ для выставки в Эрмитаже отобрали только 54 картины.
В Эрмитаже выставили портрет кота школьницы из Нижневартовска Варвары Юдиной
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