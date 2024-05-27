В Новом Уренгое обновят излюбленное место отдыха горожан

Реновацию парка завершат в этом году (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) начали реновацию парка «Дружба». Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.
«Новые входные группы появятся в северной и южной частях парка. Он будет разделён на спортивную и игровую зоны. Здесь также будут созданы площадь с качелями, классные фотозоны, аллеи и пейзажные маршруты», — отметил Воронов в своем telegram-канале.
По словам главы Нового Уренгоя, реновацию планируется завершить до конца строительного сезона. Подрядчик на работы уже определен и начал подготовку к преобразованию парка.
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