27 мая 2024

В Новом Уренгое обновят излюбленное место отдыха горожан

В новоуренгойском парке «Дружба» начались работы по реновации
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Реновацию парка завершат в этом году (архивное фото)
Реновацию парка завершат в этом году (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) начали реновацию парка «Дружба». Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Новые входные группы появятся в северной и южной частях парка. Он будет разделён на спортивную и игровую зоны. Здесь также будут созданы площадь с качелями, классные фотозоны, аллеи и пейзажные маршруты», — отметил Воронов в своем telegram-канале.

По словам главы Нового Уренгоя, реновацию планируется завершить до конца строительного сезона. Подрядчик на работы уже определен и начал подготовку к преобразованию парка.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) начали реновацию парка «Дружба». Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов. «Новые входные группы появятся в северной и южной частях парка. Он будет разделён на спортивную и игровую зоны. Здесь также будут созданы площадь с качелями, классные фотозоны, аллеи и пейзажные маршруты», — отметил Воронов в своем telegram-канале. По словам главы Нового Уренгоя, реновацию планируется завершить до конца строительного сезона. Подрядчик на работы уже определен и начал подготовку к преобразованию парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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