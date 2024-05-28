Экс-любовник выплатит свердловчанке 200 тысяч рублей за насилие и дискриминацию

28 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мужчина полтора года преследовал бывшую, пока суд не встал на ее сторону (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Красногорский районный суд города Каменска-Уральского (Свердловская область) рассмотрел дело местной жительницы, которую долгое время преследовал бывший любовник и обязал последнего выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. «С 2018 года по декабрь 2022 года моя клиентка встречалась с молодым человеком. Их встречи носили сугубо интимный характер: встретились, расслабились и разбежались. Но эти отношения перестали нравиться женщине, поскольку мужчина был женат и преследовал сугубо постель, а не развитие отношений для создания семьи. Таким отношениям пришел конец, моя доверительница показала своему возлюбленному на дверь. И вот здесь началось самое ужасное: он превратился в ненасытного и коварного монстра, который стал преследовать свою бывшую девушку везде», — описал Барсуков. Бывший партнер писал жертве оскорбительные сообщения, караулил и при личных встречах избивал. По словам юриста, обращения в правоохранительные органы результатов не приносили: мучитель не боялся поджидать свою бывшую даже возле отдела полиции. Год назад девушка обратилась за помощью к Барсукову. «Я сделал запросы в полицию с целью ознакомления с материалами проверки, направил жалобу в прокуратуру по факту бездействия полицейских, провел беседу с участковым полиции, тормозившим ход делу, и объяснил ему о всех прелестях ответственности перед законом. Дела закрутились. Первое дело рассмотрел мировой судья и привлек нашего монстра к административной ответственности за побои, назначив административный штраф — 10 тысяч рублей», — продолжил юрист. Другой гражданский иск о преследованиях был рассмотрен в понедельник, 27 мая, Красногорским районным судом, который обязал обидчика прекратить все преследования — звонки, смс и любую другую переписку. Также судья постановил взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда и судебные издержки на сумму 200 тысяч рублей. «Обидчик преследовать мою доверительницу прекратил, но я не прекратил преследование обидчика, пока он не ответит по всей строгости закона. Я готовлю еще по этому гражданину два дела», — добавил Барсуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красногорский районный суд города Каменска-Уральского (Свердловская область) рассмотрел дело местной жительницы, которую долгое время преследовал бывший любовник и обязал последнего выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. «С 2018 года по декабрь 2022 года моя клиентка встречалась с молодым человеком. Их встречи носили сугубо интимный характер: встретились, расслабились и разбежались. Но эти отношения перестали нравиться женщине, поскольку мужчина был женат и преследовал сугубо постель, а не развитие отношений для создания семьи. Таким отношениям пришел конец, моя доверительница показала своему возлюбленному на дверь. И вот здесь началось самое ужасное: он превратился в ненасытного и коварного монстра, который стал преследовать свою бывшую девушку везде», — описал Барсуков. Бывший партнер писал жертве оскорбительные сообщения, караулил и при личных встречах избивал. По словам юриста, обращения в правоохранительные органы результатов не приносили: мучитель не боялся поджидать свою бывшую даже возле отдела полиции. Год назад девушка обратилась за помощью к Барсукову. «Я сделал запросы в полицию с целью ознакомления с материалами проверки, направил жалобу в прокуратуру по факту бездействия полицейских, провел беседу с участковым полиции, тормозившим ход делу, и объяснил ему о всех прелестях ответственности перед законом. Дела закрутились. Первое дело рассмотрел мировой судья и привлек нашего монстра к административной ответственности за побои, назначив административный штраф — 10 тысяч рублей», — продолжил юрист. Другой гражданский иск о преследованиях был рассмотрен в понедельник, 27 мая, Красногорским районным судом, который обязал обидчика прекратить все преследования — звонки, смс и любую другую переписку. Также судья постановил взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда и судебные издержки на сумму 200 тысяч рублей. «Обидчик преследовать мою доверительницу прекратил, но я не прекратил преследование обидчика, пока он не ответит по всей строгости закона. Я готовлю еще по этому гражданину два дела», — добавил Барсуков.