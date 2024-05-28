В ХМАО выросло число заболевших Альцгеймером

В 2023 году в Югре зарегистрировано 24 пациента с болезнью Альцгеймера, что на 14 человек больше, чем за предыдущий год. О том, как распознать ранние симптомы недуга и снизить риск его развития, URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«В 2022 году — зарегистрировано 10 случаев (1 случай зарегистрирован впервые), состоит на диспансерном учете на конец отчетного года 9 человек. В 2023 году — зарегистрировано 24 случая (5 случаев впервые), состоит на диспансерном учете на конец отчетного года –14 человек», — такую статистику привели URA.RU в окружном депздраве.
Болезнь Альцгеймера — недуг, при котором мозг теряет способность корректно функционировать. Это заболевание приводит к нарушениям памяти, когнитивным расстройствам и изменениям в поведении.
Ранние симптомы болезни Альцгеймера
- Ухудшение памяти (в особенности на недавние события), оказывающее влияние на повседневную деятельность;
- Трудности в планировании или решении проблем;
- Сложности в выполнении повседневных задач;
- Нарушение временной или пространственной ориентации;
- Проблемы зрительного распознавания и пространственного восприятия (цвета, расстояния, контрастности);
- Затруднения в подборе слов и/или письменной речи;
- Систематическая потеря вещей;
- Неспособность принимать адекватные решения (излишняя доверчивость, нерешительность, неряшливость);
- Уклонение от работы или иной деятельности (утрата интереса к работе, увлечениям, хобби);
- Эмоциональные нарушения (страх, тревога, беспокойство, депрессия, дискомфорт вне привычной обстановки, например, дома).
Как снизить риск развития болезни Альцгеймера
Для того, чтобы снизить риск развития недуга, медики окружного депздрава советуют тренировать память и когнитивные навыки, обязательно ввести в повседневную жизнь физические упражнения, а также больше общаться с людьми. Важно поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, специалисты отмечают пользу средиземноморской диеты для снижения риска возникновения болезни Альцгеймера.
Кто рискует заболеть
Существуют факторы риска, которые невозможно скорректировать. К ним относятся генетическая предрасположенность, пожилой возраст, черепно-мозговые травмы в анамнезе пациента. Также женщины больше мужчин предрасположены к возникновению заболевания.
Коррекции поддаются следующие факторы:
- повышенное артериальное давление (выше 160 единиц)
- высокий холестерин
- сахарный диабет
- ожирение
- депрессия
- гиподинамия
- курение
- дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты
- гипергомоцистеинемия
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