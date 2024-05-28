Челябинца, начавшего стрельбу в драке с вагнеровцами, арестовали

28 мая 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Предположительно, именно Георгий Ашмарин начал стрельбу во время драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили драку со стрельбой в Челябинске Жителя Челябинска Георгия Ашмарина, участвовавшего в драке против экс-бойцов ЧВК «Вагнер», и, предположительно, начавшего стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Суд постановил избрать в отношении Ашмарина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ашмарин принимал участие в драке на стороне друга, которого вызвал на «стрелку» бывший боец ЧВК «Вагнер». По данным URA.RU, он приехал на выручку, когда вагнеровцы начали избивать молодежь битами. Тогда и началась стрельба. Инцидент произошел на улице Коммунаров. Конфликт начался из-за девушки. Она гуляла со своим парнем Артемом, когда встретила своего бывшего, Романа. Между парнями начался конфликт, и в результате Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер» и рассказала о произошедшем. Мужчина забил обидчику «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Роман тоже пришел не один. В результате началась массовая драка, закончившаяся стрельбой. По итогу все участники драки были оперативно были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Челябинска Георгия Ашмарина, участвовавшего в драке против экс-бойцов ЧВК «Вагнер», и, предположительно, начавшего стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Суд постановил избрать в отношении Ашмарина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ашмарин принимал участие в драке на стороне друга, которого вызвал на «стрелку» бывший боец ЧВК «Вагнер». По данным URA.RU, он приехал на выручку, когда вагнеровцы начали избивать молодежь битами. Тогда и началась стрельба. Инцидент произошел на улице Коммунаров. Конфликт начался из-за девушки. Она гуляла со своим парнем Артемом, когда встретила своего бывшего, Романа. Между парнями начался конфликт, и в результате Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер» и рассказала о произошедшем. Мужчина забил обидчику «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Роман тоже пришел не один. В результате началась массовая драка, закончившаяся стрельбой. По итогу все участники драки были оперативно были установлены и задержаны сотрудниками полиции.