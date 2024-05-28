Челябинца, начавшего стрельбу в драке с вагнеровцами, арестовали

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Предположительно, именно Георгий Ашмарин начал стрельбу во время драки Фото:
новость из сюжета
Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили драку со стрельбой в Челябинске

Жителя Челябинска Георгия Ашмарина, участвовавшего в драке против экс-бойцов ЧВК «Вагнер», и, предположительно, начавшего стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

«Суд постановил избрать в отношении Ашмарина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Ашмарин принимал участие в драке на стороне друга, которого вызвал на «стрелку» бывший боец ЧВК «Вагнер». По данным URA.RU, он приехал на выручку, когда вагнеровцы начали избивать молодежь битами. Тогда и началась стрельба.

Инцидент произошел на улице Коммунаров. Конфликт начался из-за девушки. Она гуляла со своим парнем Артемом, когда встретила своего бывшего, Романа. Между парнями начался конфликт, и в результате Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер» и рассказала о произошедшем.

Мужчина забил обидчику «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Роман тоже пришел не один. В результате началась массовая драка, закончившаяся стрельбой. По итогу все участники драки были оперативно были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

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Жителя Челябинска Георгия Ашмарина, участвовавшего в драке против экс-бойцов ЧВК «Вагнер», и, предположительно, начавшего стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Суд постановил избрать в отношении Ашмарина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ашмарин принимал участие в драке на стороне друга, которого вызвал на «стрелку» бывший боец ЧВК «Вагнер». По данным URA.RU, он приехал на выручку, когда вагнеровцы начали избивать молодежь битами. Тогда и началась стрельба. Инцидент произошел на улице Коммунаров. Конфликт начался из-за девушки. Она гуляла со своим парнем Артемом, когда встретила своего бывшего, Романа. Между парнями начался конфликт, и в результате Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер» и рассказала о произошедшем. Мужчина забил обидчику «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Роман тоже пришел не один. В результате началась массовая драка, закончившаяся стрельбой. По итогу все участники драки были оперативно были установлены и задержаны сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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