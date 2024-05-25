Словесная перепалка в Челябинске переросла в драку с применением травматического оружия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В потасовке со стрельбой, случившейся из-за девушки 25 мая на улице Коммунаров в Челябинске, участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем, 21-летним Артемом, когда им на пути повстречался ее бывший — Роман. Между парнями начался конфликт, и Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила своему отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер», — пишет Baza.

Экс-боец ЧВК позвал на встречу с Романом сослуживцев, куда последний также пришел с друзьями. В итоге разговор перешел драку. Позднее к группе молодого человека подключились вооруженные травматическими пистолетами.

Как сообщало URA.RU ранее, все участники оперативно установлены сотрудниками полиции Челябинска. Выяснение обстоятельств произошедшего поставлено на контроль начальником регионального ГУ МВД России.

По информации агентства, челябинские силовики находятся в режиме повышенной готовности по причине возможного продолжения конфликта. На улицах города стало визуально больше полицейских и росгвардейцев, чтобы не допустить провокаций.