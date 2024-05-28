Крупный пожар охватил свердловскую деревню — сгорело 10 домов

В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) бушует крупный пожар, который перекинулся на частные дома. Сгорело уже 10 построек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 14:53 поступило сообщение о пожаре в деревне Березовка. По оперативной информации, сгорело 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — следует из сообщения.
В тушении пожара принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. В настоящее время пожара локализован. "К месту пожара была направлена группировка МЧС России для скорейшей локализации пожара и ликвидации огня", — отметили в ведомстве.
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