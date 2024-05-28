Крупный пожар охватил свердловскую деревню — сгорело 10 домов

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На месте ЧП работают спасатели
На месте ЧП работают спасатели Фото:

В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) бушует крупный пожар, который перекинулся на частные дома. Сгорело уже 10 построек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 14:53 поступило сообщение о пожаре в деревне Березовка. По оперативной информации, сгорело 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — следует из сообщения.

В тушении пожара принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. В настоящее время пожара локализован. "К месту пожара была направлена группировка МЧС России для скорейшей локализации пожара и ликвидации огня", — отметили в ведомстве.

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В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) бушует крупный пожар, который перекинулся на частные дома. Сгорело уже 10 построек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 14:53 поступило сообщение о пожаре в деревне Березовка. По оперативной информации, сгорело 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — следует из сообщения. В тушении пожара принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. В настоящее время пожара локализован. "К месту пожара была направлена группировка МЧС России для скорейшей локализации пожара и ликвидации огня", — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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