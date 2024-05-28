В ХМАО руководитель крупной строительной компании скрыл 100 млн рублей налогов

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Директор компании скрыл от государства 100 млн рублей налогов
Директор компании скрыл от государства 100 млн рублей налогов Фото:

Директор ООО «СИБТЭК» (г. Нефтеюганск, ХМАО) предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель предприятия скрыл от государства более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 100 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 102 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

С апреля 2017 года по март 2018 руководитель предприятия внес в налоговые декларации ложные сведения о приобретении горюче-смазочных материалов и предоставил эти документы в налоговую инспекцию. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Директор ООО «СИБТЭК» (г. Нефтеюганск, ХМАО) предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель предприятия скрыл от государства более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 100 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 102 млн рублей», — сообщили в прокуратуре. С апреля 2017 года по март 2018 руководитель предприятия внес в налоговые декларации ложные сведения о приобретении горюче-смазочных материалов и предоставил эти документы в налоговую инспекцию. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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