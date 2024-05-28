Фирма, где работает юрист Миши Бахтина, написала Путину после ВКС с Минздравом

28 мая 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Директор юридической фирмы заступился за Юлию Липинскую и требует извинений от чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Директор юридической компании, где трудится Юлия Липинская, обратился в приемную президента после ВКС по делу Миши Бахтина, страдающего СМА. Он утверждает, что на совещании, устроенном Минздравом РФ, прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес юриста, унижающие ее профессиональную репутацию. По его словам, инцидент произошел в присутствии высокопоставленных чиновников. Директор требует принять меры в отношении лиц, допустивших неподобающее поведение. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «28 мая 2024 года по распоряжению министра здравоохранения РФ состоялось ВКС с участием представителей Минздрава РФ. Липинской производилась видеозапись проводимого ВКС, где я увидел, как должностное лицо в лице директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Шешко Елена Леонидовна высказывалась в присутствии должностных лиц, и в том числе клиентов нашей компании, о необходимости прекращения работы с Липинской, ставя под сомнение ее компетентность, познания в области права и общую заинтересованность в благоприятном исходе дела», — говорится в обращении. Директор компании усмотрел в действиях должностного лица признаки унижения чести, достоинства и деловой репутации подчиненного. «Прошу принять меры к должностному лицу, допустившему неподобающее поведение по отношению к юристу моей компании, и рассмотреть вопрос о принесении извинений должностным лицом в адрес Липинской за допущенные высказывания. В случае непринятия мер буду вынужден обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации моего работника с освещением указанных мной сведений в СМИ с целью восстановления нарушенных прав», — сообщается в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава России. На момент публикации новости ответ не поступил. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Родители мальчика пытаются привлечь общественное внимание к проблеме. Они регулярно участвуют в одиночных пикетах. Они стремятся добиться предоставления необходимого лекарственного препарата для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения и медицинским сообществом — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор юридической компании, где трудится Юлия Липинская, обратился в приемную президента после ВКС по делу Миши Бахтина, страдающего СМА. Он утверждает, что на совещании, устроенном Минздравом РФ, прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес юриста, унижающие ее профессиональную репутацию. По его словам, инцидент произошел в присутствии высокопоставленных чиновников. Директор требует принять меры в отношении лиц, допустивших неподобающее поведение. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «28 мая 2024 года по распоряжению министра здравоохранения РФ состоялось ВКС с участием представителей Минздрава РФ. Липинской производилась видеозапись проводимого ВКС, где я увидел, как должностное лицо в лице директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Шешко Елена Леонидовна высказывалась в присутствии должностных лиц, и в том числе клиентов нашей компании, о необходимости прекращения работы с Липинской, ставя под сомнение ее компетентность, познания в области права и общую заинтересованность в благоприятном исходе дела», — говорится в обращении. Директор компании усмотрел в действиях должностного лица признаки унижения чести, достоинства и деловой репутации подчиненного. «Прошу принять меры к должностному лицу, допустившему неподобающее поведение по отношению к юристу моей компании, и рассмотреть вопрос о принесении извинений должностным лицом в адрес Липинской за допущенные высказывания. В случае непринятия мер буду вынужден обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации моего работника с освещением указанных мной сведений в СМИ с целью восстановления нарушенных прав», — сообщается в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава России. На момент публикации новости ответ не поступил. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Родители мальчика пытаются привлечь общественное внимание к проблеме. Они регулярно участвуют в одиночных пикетах. Они стремятся добиться предоставления необходимого лекарственного препарата для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения и медицинским сообществом — в отдельном сюжете URA.RU.