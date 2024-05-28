Челябинец получил условный срок за поджог военкомата

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Суд не стал отправлять челябинца за решетку Фото:

Житель Верхнеуральска (Челябинская область) отделался условным сроком за поджог военкомата. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Верхнеуральского райсуда, на приговор повлиял факт, что свои действия он совершил под угрозами мошенников.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на приговор повлиял целый ряд смягчающих обстоятельств. Самым главным аргументом стало то, что мужчина пошел на преступление под угрозами со стороны мошенников. Они шантажировали его, заявляя, что создадут для него и его родственников финансовые и иные проблемы.

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Житель Верхнеуральска (Челябинская область) отделался условным сроком за поджог военкомата. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Верхнеуральского райсуда, на приговор повлиял факт, что свои действия он совершил под угрозами мошенников. «Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на приговор повлиял целый ряд смягчающих обстоятельств. Самым главным аргументом стало то, что мужчина пошел на преступление под угрозами со стороны мошенников. Они шантажировали его, заявляя, что создадут для него и его родственников финансовые и иные проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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