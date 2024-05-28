Названа причина сбоя в работе СДЭК

Хинштиейн: сбой в работе СДЭК вызван хакерской атакой

28 мая 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Хакерская атака вызвала сбой в системе СДЭК, заявил Александр Хинштейн Фото: Анна Майорова © URA.RU Причиной сбоя в работе СДЭК стала хакерская атака. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой», — передает слова Хинштейна ТАСС. Сайт компании СДЭК в последние два дня не функционировал. Ранее считалось, что сбой в системе мог быть вызван вирусом-шифровальщиком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной сбоя в работе СДЭК стала хакерская атака. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой», — передает слова Хинштейна ТАСС. Сайт компании СДЭК в последние два дня не функционировал. Ранее считалось, что сбой в системе мог быть вызван вирусом-шифровальщиком.