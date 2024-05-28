Названа причина сбоя в работе СДЭК

Хинштиейн: сбой в работе СДЭК вызван хакерской атакой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта, письма, посылки, доставка писем
Хакерская атака вызвала сбой в системе СДЭК, заявил Александр Хинштейн Фото:

Причиной сбоя в работе СДЭК стала хакерская атака. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой», — передает слова Хинштейна ТАСС. Сайт компании СДЭК в последние два дня не функционировал. Ранее считалось, что сбой в системе мог быть вызван вирусом-шифровальщиком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной сбоя в работе СДЭК стала хакерская атака. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой», — передает слова Хинштейна ТАСС. Сайт компании СДЭК в последние два дня не функционировал. Ранее считалось, что сбой в системе мог быть вызван вирусом-шифровальщиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...