Названа причина сбоя в работе СДЭК

Хакерская атака вызвала сбой в системе СДЭК, заявил Александр Хинштейн
Причиной сбоя в работе СДЭК стала хакерская атака. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой», — передает слова Хинштейна ТАСС. Сайт компании СДЭК в последние два дня не функционировал. Ранее считалось, что сбой в системе мог быть вызван вирусом-шифровальщиком.
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