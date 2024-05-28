Куда пойдут деньги после корректировки налоговой системы РФ

Минфин РФ: дополнительные налоговые поступления направят на новые нацпроекты

29 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Минфин РФ 28 мая представил правительству проект изменений в налоговое законодательство, в соответствии с которыми меняется ставка налога на прибыль для предприятий. Дополнительные средства будут направлены на финансирование новых национальных проектов, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина. Новость по теме В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов «В рамках готовящихся изменений дополнительные налоговые поступления от изменения ставок НДФЛ будут направлены на поддержку и развитие национальных проектов. В частности, налог на прибыль предприятий будет увеличен с 20% до 25%, что позволит акцентировать финансирование в сторону высокотехнологичных отраслей экономики. Тем не менее ставка налога на добавленную стоимость (НДС) останется неизменной», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Представленный ведомством законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая. Дополнительные доходы будут направлены на проекты социального и экономического развития, включая финансирование новых национальных проектов, таких как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». «Планируется усилить инвестиции в инфраструктуру, жилищное строительство и дороги, а также поддержку бизнеса и высокотехнологичных отраслей, включая IT, фармацевтику и химическую промышленность. Финансирование также будет способствовать технологическому суверенитету страны, в частности, в производстве самолетов, судов и микроэлектроники», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин РФ 28 мая представил правительству проект изменений в налоговое законодательство, в соответствии с которыми меняется ставка налога на прибыль для предприятий. Дополнительные средства будут направлены на финансирование новых национальных проектов, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина. «В рамках готовящихся изменений дополнительные налоговые поступления от изменения ставок НДФЛ будут направлены на поддержку и развитие национальных проектов. В частности, налог на прибыль предприятий будет увеличен с 20% до 25%, что позволит акцентировать финансирование в сторону высокотехнологичных отраслей экономики. Тем не менее ставка налога на добавленную стоимость (НДС) останется неизменной», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Представленный ведомством законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая. Дополнительные доходы будут направлены на проекты социального и экономического развития, включая финансирование новых национальных проектов, таких как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». «Планируется усилить инвестиции в инфраструктуру, жилищное строительство и дороги, а также поддержку бизнеса и высокотехнологичных отраслей, включая IT, фармацевтику и химическую промышленность. Финансирование также будет способствовать технологическому суверенитету страны, в частности, в производстве самолетов, судов и микроэлектроники», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.