28 мая 2024

Куда пойдут деньги после корректировки налоговой системы РФ

Минфин РФ: дополнительные налоговые поступления направят на новые нацпроекты
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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс РФ Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Минфин РФ 28 мая представил правительству проект изменений в налоговое законодательство, в соответствии с которыми меняется ставка налога на прибыль для предприятий. Дополнительные средства будут направлены на финансирование новых национальных проектов, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина.

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«В рамках готовящихся изменений дополнительные налоговые поступления от изменения ставок НДФЛ будут направлены на поддержку и развитие национальных проектов. В частности, налог на прибыль предприятий будет увеличен с 20% до 25%, что позволит акцентировать финансирование в сторону высокотехнологичных отраслей экономики. Тем не менее ставка налога на добавленную стоимость (НДС) останется неизменной», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Представленный ведомством законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая.

Дополнительные доходы будут направлены на проекты социального и экономического развития, включая финансирование новых национальных проектов, таких как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». «Планируется усилить инвестиции в инфраструктуру, жилищное строительство и дороги, а также поддержку бизнеса и высокотехнологичных отраслей, включая IT, фармацевтику и химическую промышленность. Финансирование также будет способствовать технологическому суверенитету страны, в частности, в производстве самолетов, судов и микроэлектроники», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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Минфин РФ 28 мая представил правительству проект изменений в налоговое законодательство, в соответствии с которыми меняется ставка налога на прибыль для предприятий. Дополнительные средства будут направлены на финансирование новых национальных проектов, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина. «В рамках готовящихся изменений дополнительные налоговые поступления от изменения ставок НДФЛ будут направлены на поддержку и развитие национальных проектов. В частности, налог на прибыль предприятий будет увеличен с 20% до 25%, что позволит акцентировать финансирование в сторону высокотехнологичных отраслей экономики. Тем не менее ставка налога на добавленную стоимость (НДС) останется неизменной», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Представленный ведомством законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая. Дополнительные доходы будут направлены на проекты социального и экономического развития, включая финансирование новых национальных проектов, таких как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». «Планируется усилить инвестиции в инфраструктуру, жилищное строительство и дороги, а также поддержку бизнеса и высокотехнологичных отраслей, включая IT, фармацевтику и химическую промышленность. Финансирование также будет способствовать технологическому суверенитету страны, в частности, в производстве самолетов, судов и микроэлектроники», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
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