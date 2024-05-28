В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов

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Повседневная жизнь. Осень. Москва, пресса, пенсионер, газета, пожилой
Предложение направлено на поддержку финансового благополучия старшего поколения, заявил Чернышов Фото:

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру финансов РФ Антону Силуанову освободить пенсионеров от налога на доходы по банковским вкладам. Об этом говорится в тексте письма, направленного министру.

«Прошу вас поддержать инициативу о внесении изменений в налоговое законодательство в части уплаты налога на доходы от банковских вкладов, освободив от него лиц пенсионного возраста», — цитирует ТАСС письмо Чернышова. Предложение вице-спикера направлено на поддержку финансового благополучия старшего поколения, которое может столкнуться с дополнительными трудностями из-за обязательных налоговых отчислений по вкладам.

Ранее депутат Госдумы предложили предоставить право на досрочную пенсию по достижению возраста 50 лет для мужчин и женщин. Речь идет о россиянах, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ.

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру финансов РФ Антону Силуанову освободить пенсионеров от налога на доходы по банковским вкладам. Об этом говорится в тексте письма, направленного министру. «Прошу вас поддержать инициативу о внесении изменений в налоговое законодательство в части уплаты налога на доходы от банковских вкладов, освободив от него лиц пенсионного возраста», — цитирует ТАСС письмо Чернышова. Предложение вице-спикера направлено на поддержку финансового благополучия старшего поколения, которое может столкнуться с дополнительными трудностями из-за обязательных налоговых отчислений по вкладам. Ранее депутат Госдумы предложили предоставить право на досрочную пенсию по достижению возраста 50 лет для мужчин и женщин. Речь идет о россиянах, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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