В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру финансов РФ Антону Силуанову освободить пенсионеров от налога на доходы по банковским вкладам. Об этом говорится в тексте письма, направленного министру.
«Прошу вас поддержать инициативу о внесении изменений в налоговое законодательство в части уплаты налога на доходы от банковских вкладов, освободив от него лиц пенсионного возраста», — цитирует ТАСС письмо Чернышова. Предложение вице-спикера направлено на поддержку финансового благополучия старшего поколения, которое может столкнуться с дополнительными трудностями из-за обязательных налоговых отчислений по вкладам.
Ранее депутат Госдумы предложили предоставить право на досрочную пенсию по достижению возраста 50 лет для мужчин и женщин. Речь идет о россиянах, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ.
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