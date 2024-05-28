В Тюмени подорожали услуги салонов красоты

29 мая 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Стоимость педикюра в Тюмени начинается от 1 500 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени к началу летнего сезона подорожали услуги мастеров педикюра. Об этом сообщила владелица местной студии маникюра Екатерина. «Педикюр все же больше сезонная процедура, особенно если речь идет о покрытии ногтевой пластины. Цены выросли на расходники, аренду мест в салонах, поэтому закономерно вырос прайс у мастеров. К тому же, не все специалисты делают педикюр, поэтому запись у таких мастеров становится в летнем сезоне плотнее, что также влияет на стоимость. В среднем цена выросла на 10 — 15%», — рассказала предприниматель. Минимальная стоимость педикюра с покрытием в тюменских салонах 1 500 рублей без обработки стопы. Стоимость полного комплекса может доходить до 3 800 рублей в зависимости от уровня салона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени к началу летнего сезона подорожали услуги мастеров педикюра. Об этом сообщила владелица местной студии маникюра Екатерина. «Педикюр все же больше сезонная процедура, особенно если речь идет о покрытии ногтевой пластины. Цены выросли на расходники, аренду мест в салонах, поэтому закономерно вырос прайс у мастеров. К тому же, не все специалисты делают педикюр, поэтому запись у таких мастеров становится в летнем сезоне плотнее, что также влияет на стоимость. В среднем цена выросла на 10 — 15%», — рассказала предприниматель. Минимальная стоимость педикюра с покрытием в тюменских салонах 1 500 рублей без обработки стопы. Стоимость полного комплекса может доходить до 3 800 рублей в зависимости от уровня салона.