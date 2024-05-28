28 мая 2024

В Тюмени подорожали услуги салонов красоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коворкинги. Екатеринбург, педикюр
Стоимость педикюра в Тюмени начинается от 1 500 рублей Фото:

В Тюмени к началу летнего сезона подорожали услуги мастеров педикюра. Об этом сообщила владелица местной студии маникюра Екатерина.

«Педикюр все же больше сезонная процедура, особенно если речь идет о покрытии ногтевой пластины. Цены выросли на расходники, аренду мест в салонах, поэтому закономерно вырос прайс у мастеров. К тому же, не все специалисты делают педикюр, поэтому запись у таких мастеров становится в летнем сезоне плотнее, что также влияет на стоимость. В среднем цена выросла на 10 — 15%», — рассказала предприниматель.

Минимальная стоимость педикюра с покрытием в тюменских салонах 1 500 рублей без обработки стопы. Стоимость полного комплекса может доходить до 3 800 рублей в зависимости от уровня салона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени к началу летнего сезона подорожали услуги мастеров педикюра. Об этом сообщила владелица местной студии маникюра Екатерина. «Педикюр все же больше сезонная процедура, особенно если речь идет о покрытии ногтевой пластины. Цены выросли на расходники, аренду мест в салонах, поэтому закономерно вырос прайс у мастеров. К тому же, не все специалисты делают педикюр, поэтому запись у таких мастеров становится в летнем сезоне плотнее, что также влияет на стоимость. В среднем цена выросла на 10 — 15%», — рассказала предприниматель. Минимальная стоимость педикюра с покрытием в тюменских салонах 1 500 рублей без обработки стопы. Стоимость полного комплекса может доходить до 3 800 рублей в зависимости от уровня салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...