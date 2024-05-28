Минздрав России проведет новый консилиум по Мише Бахтину со СМА

28 мая 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Врачебный консилиум могут назначить в ближайшее время (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Министерство здравоохранения России заявило о готовности провести врачебный консилиум, чтобы рассмотреть ситуацию с лечением трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, заседание комиссии может быть назначено в ближайшее время, если родители ребенка дадут на это свое согласие. «Сегодня в общественной приемной Минздрава России состоялась встреча представителей министерства с Дмитрием Бахтиным в формате ВКС. В ней также участвовали его супруга Яна Бахтина, руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Родителям разъяснили, что для назначения того или иного лечения их ребенку, с учетом тяжести и специфики редкого заболевания, необходимо проведение врачебной комиссии на базе детской больницы, в которой они наблюдаются, с возможным привлечением внешнего консультанта из одного из федеральных медицинских центров, имеющего обширный опыт лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией и принимавшего участие в ведении Миши Бахтина ранее. Заседание врачебной комиссии может быть организовано уже в ближайшее время при согласии родителей», — отметили в профильном ведомстве. Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга с рождения ведет борьбу. Чтобы подарить сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Его стоимость достигает 160 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям сумму удалось собрать, а ребенок смог получить заветный укол. Однако спустя время родители приняли решение продолжить терапию, но уже препаратом «Рисдипламом». Тогда они обратились за выдачей препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. С тех пор отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет как в Екатеринбурге, так и в Москве. Вся актуальная информация о ситуация вокруг Миши Бахтина — в сюжете URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России заявило о готовности провести врачебный консилиум, чтобы рассмотреть ситуацию с лечением трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, заседание комиссии может быть назначено в ближайшее время, если родители ребенка дадут на это свое согласие. «Сегодня в общественной приемной Минздрава России состоялась встреча представителей министерства с Дмитрием Бахтиным в формате ВКС. В ней также участвовали его супруга Яна Бахтина, руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Родителям разъяснили, что для назначения того или иного лечения их ребенку, с учетом тяжести и специфики редкого заболевания, необходимо проведение врачебной комиссии на базе детской больницы, в которой они наблюдаются, с возможным привлечением внешнего консультанта из одного из федеральных медицинских центров, имеющего обширный опыт лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией и принимавшего участие в ведении Миши Бахтина ранее. Заседание врачебной комиссии может быть организовано уже в ближайшее время при согласии родителей», — отметили в профильном ведомстве. Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга с рождения ведет борьбу. Чтобы подарить сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Его стоимость достигает 160 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям сумму удалось собрать, а ребенок смог получить заветный укол. Однако спустя время родители приняли решение продолжить терапию, но уже препаратом «Рисдипламом». Тогда они обратились за выдачей препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. С тех пор отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет как в Екатеринбурге, так и в Москве. Вся актуальная информация о ситуация вокруг Миши Бахтина — в сюжете URA.RU