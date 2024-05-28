28 мая 2024

Для россиян, дробящих бизнес, проведут налоговую амнистию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень, дождь в Москве. Москва, министерство финансов рф
Соответствующий законопроект подготовлен в Министерстве финансов с учетом пожеланий бизнеса и граждан Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

В России, в случае принятия поправок в законодательство, предложенных Минфином в рамках работы по реализации поручений президента и правительства, объявят налоговую амнистию для бизнесменов, ранее «дробивших» свой бизнес на множество юридических лиц с целью уменьшения налогооблагаемой базы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минфина.

Новость по теме
Россиянам с доходом менее 30 тысяч рублей хотят ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ

«Предпринимателям, которые добровольно прекратят использование схем дробления бизнеса с целью ухода от налогов с 2025 года и не будут выявлены налоговыми органами за предыдущие факты, будут аннулированы неуплаченные налоги, пени и штрафы за период 2022—2024 годов. Налоговая предоставит бизнесу шанс на реорганизацию своей деятельности до наступления 2025 года», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Подготовленный Минфином законопроект будет рассмотрен правительством на заседании 30 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул важность налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса в рамках создания справедливой налоговой системы. Это позволит предпринимателям, готовым отказаться от практики фрагментации бизнеса ради налоговых льгот и перейти к полностью легальной деятельности, выйти из тени, способствуя честной конкуренции и укреплению экономики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России, в случае принятия поправок в законодательство, предложенных Минфином в рамках работы по реализации поручений президента и правительства, объявят налоговую амнистию для бизнесменов, ранее «дробивших» свой бизнес на множество юридических лиц с целью уменьшения налогооблагаемой базы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минфина. «Предпринимателям, которые добровольно прекратят использование схем дробления бизнеса с целью ухода от налогов с 2025 года и не будут выявлены налоговыми органами за предыдущие факты, будут аннулированы неуплаченные налоги, пени и штрафы за период 2022—2024 годов. Налоговая предоставит бизнесу шанс на реорганизацию своей деятельности до наступления 2025 года», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Подготовленный Минфином законопроект будет рассмотрен правительством на заседании 30 мая. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул важность налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса в рамках создания справедливой налоговой системы. Это позволит предпринимателям, готовым отказаться от практики фрагментации бизнеса ради налоговых льгот и перейти к полностью легальной деятельности, выйти из тени, способствуя честной конкуренции и укреплению экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...