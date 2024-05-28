Для россиян, дробящих бизнес, проведут налоговую амнистию

В России, в случае принятия поправок в законодательство, предложенных Минфином в рамках работы по реализации поручений президента и правительства, объявят налоговую амнистию для бизнесменов, ранее «дробивших» свой бизнес на множество юридических лиц с целью уменьшения налогооблагаемой базы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минфина.
«Предпринимателям, которые добровольно прекратят использование схем дробления бизнеса с целью ухода от налогов с 2025 года и не будут выявлены налоговыми органами за предыдущие факты, будут аннулированы неуплаченные налоги, пени и штрафы за период 2022—2024 годов. Налоговая предоставит бизнесу шанс на реорганизацию своей деятельности до наступления 2025 года», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Подготовленный Минфином законопроект будет рассмотрен правительством на заседании 30 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул важность налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса в рамках создания справедливой налоговой системы. Это позволит предпринимателям, готовым отказаться от практики фрагментации бизнеса ради налоговых льгот и перейти к полностью легальной деятельности, выйти из тени, способствуя честной конкуренции и укреплению экономики.
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