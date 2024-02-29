Путин пообещал амнистию за мошенничество с налогами

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Клипарт. Екатеринбург , налоги, калькулятор, папки
Компании должны перейти к работе в соответствии с налоговыми правилами, заявил Владимир Путин Фото:
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Правительству и парламентариям предлагается проработать условия амнистии для некрупных компаний, которые использовали налоговую оптимизацию в ходе развития своего бизнеса. Об этом завил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию.

«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной работе в соответствии с налоговыми правилами. Амнистия предусматривает отсутствие штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды, заключил Путин.

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Правительству и парламентариям предлагается проработать условия амнистии для некрупных компаний, которые использовали налоговую оптимизацию в ходе развития своего бизнеса. Об этом завил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию. «Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной работе в соответствии с налоговыми правилами. Амнистия предусматривает отсутствие штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды, заключил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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