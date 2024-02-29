Путин пообещал амнистию за мошенничество с налогами

Правительству и парламентариям предлагается проработать условия амнистии для некрупных компаний, которые использовали налоговую оптимизацию в ходе развития своего бизнеса. Об этом завил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию.
«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной работе в соответствии с налоговыми правилами. Амнистия предусматривает отсутствие штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды, заключил Путин.
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