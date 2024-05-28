Претендент на пост мэра Сургута оказался в эпицентре скандала

Спикер думы Сургута Слепов стал жертвой черного пиара
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Спикер думы Сургута Максим Слепов стал участником политического скандала
Спикер думы Сургута Максим Слепов стал участником политического скандала Фото:

Спикер городской думы Сургута Максим Слепов оказался стал жертвой черного пиара. После появления информации о том, что власти считают его одним из основных кандидатов на пост градоначальника, в тюменских telegram-каналах разместили компромат. Авторы пишут, что у жены Слепова и его тестя (главы местной филармонии Якова Черняка — прим. URA.RU) есть гражданство недружественного Израиля.

«Есть большая вероятность, что в оформлении допуска [к гостайне] ему откажут, поскольку у близких родственников Слепова имеется двойное гражданство недружественного государства НАТО. Супруга Слепова и его тесть Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, имеют гражданство Израиля. Поговаривают, там есть и недвижимость», — пишет telegram-канал «Наше ЛукоМоорье»

Источник URA.RU в политбомонде «тюменской матрешке» сообщил, что этот текст пытались направить еще в ряд областных и окружных медиа. «Похоже на провокацию конкурентов, которые очень не хотят видеть депутата в кресле мэра. Если б у Слепова были проблемы с документами, то эта информация всплыла бы в ходе прежних проверок. Все же он председатель думы», — сообщает инсайдер.

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Спикер городской думы Сургута Максим Слепов оказался стал жертвой черного пиара. После появления информации о том, что власти считают его одним из основных кандидатов на пост градоначальника, в тюменских telegram-каналах разместили компромат. Авторы пишут, что у жены Слепова и его тестя (главы местной филармонии Якова Черняка — прим. URA.RU) есть гражданство недружественного Израиля. «Есть большая вероятность, что в оформлении допуска [к гостайне] ему откажут, поскольку у близких родственников Слепова имеется двойное гражданство недружественного государства НАТО. Супруга Слепова и его тесть Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, имеют гражданство Израиля. Поговаривают, там есть и недвижимость», — пишет telegram-канал «Наше ЛукоМоорье» Источник URA.RU в политбомонде «тюменской матрешке» сообщил, что этот текст пытались направить еще в ряд областных и окружных медиа. «Похоже на провокацию конкурентов, которые очень не хотят видеть депутата в кресле мэра. Если б у Слепова были проблемы с документами, то эта информация всплыла бы в ходе прежних проверок. Все же он председатель думы», — сообщает инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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