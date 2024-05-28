Претендент на пост мэра Сургута оказался в эпицентре скандала

Спикер городской думы Сургута Максим Слепов оказался стал жертвой черного пиара. После появления информации о том, что власти считают его одним из основных кандидатов на пост градоначальника, в тюменских telegram-каналах разместили компромат. Авторы пишут, что у жены Слепова и его тестя (главы местной филармонии Якова Черняка — прим. URA.RU) есть гражданство недружественного Израиля.
«Есть большая вероятность, что в оформлении допуска [к гостайне] ему откажут, поскольку у близких родственников Слепова имеется двойное гражданство недружественного государства НАТО. Супруга Слепова и его тесть Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, имеют гражданство Израиля. Поговаривают, там есть и недвижимость», — пишет telegram-канал «Наше ЛукоМоорье»
Источник URA.RU в политбомонде «тюменской матрешке» сообщил, что этот текст пытались направить еще в ряд областных и окружных медиа. «Похоже на провокацию конкурентов, которые очень не хотят видеть депутата в кресле мэра. Если б у Слепова были проблемы с документами, то эта информация всплыла бы в ходе прежних проверок. Все же он председатель думы», — сообщает инсайдер.
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