Курганцы просят восстановить платный мост, который снес паводок. Фото

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Затопленный мост в селе Утятское. Курганская область, река тобол, затопленный мост, село утятское
Курганцы остались без моста, который разрушил паводок (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Утятское (Курганская область) наводнением был разрушен платный мост через реку Тобол. Жители попросили отремонтировать важный инфраструктурный объект, поскольку через него было удобнее добираться до райцентра. Информация об этом опубликована в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Платный мост в Утятском смыло паводком», — говорится в сообщении жителей, к которому прикреплено фото с места событий. В комментариях под постом курганцы попросили отремонтировать мост, поскольку через него они раньше добирались в райцентр.

Мост в селе Утятском затопило 14 апреля. Местные жители говорили, что подобное наводнение они пережили в 1994 году. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.

В курганском селе наводнение оставило жителей без моста
В курганском селе наводнение оставило жителей без моста
Фото:

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В селе Утятское (Курганская область) наводнением был разрушен платный мост через реку Тобол. Жители попросили отремонтировать важный инфраструктурный объект, поскольку через него было удобнее добираться до райцентра. Информация об этом опубликована в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Платный мост в Утятском смыло паводком», — говорится в сообщении жителей, к которому прикреплено фото с места событий. В комментариях под постом курганцы попросили отремонтировать мост, поскольку через него они раньше добирались в райцентр. Мост в селе Утятском затопило 14 апреля. Местные жители говорили, что подобное наводнение они пережили в 1994 году. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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