Курганцы просят восстановить платный мост, который снес паводок. Фото

В селе Утятское (Курганская область) наводнением был разрушен платный мост через реку Тобол. Жители попросили отремонтировать важный инфраструктурный объект, поскольку через него было удобнее добираться до райцентра. Информация об этом опубликована в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Платный мост в Утятском смыло паводком», — говорится в сообщении жителей, к которому прикреплено фото с места событий. В комментариях под постом курганцы попросили отремонтировать мост, поскольку через него они раньше добирались в райцентр.
Мост в селе Утятском затопило 14 апреля. Местные жители говорили, что подобное наводнение они пережили в 1994 году. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.
В курганском селе наводнение оставило жителей без моста
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В селе Утятское (Курганская область) наводнением был разрушен платный мост через реку Тобол. Жители попросили отремонтировать важный инфраструктурный объект, поскольку через него было удобнее добираться до райцентра. Информация об этом опубликована в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Платный мост в Утятском смыло паводком», — говорится в сообщении жителей, к которому прикреплено фото с места событий. В комментариях под постом курганцы попросили отремонтировать мост, поскольку через него они раньше добирались в райцентр. Мост в селе Утятском затопило 14 апреля. Местные жители говорили, что подобное наводнение они пережили в 1994 году. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.