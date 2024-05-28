Курганцы просят восстановить платный мост, который снес паводок. Фото

Курганцы остались без моста, который разрушил паводок (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В селе Утятское (Курганская область) наводнением был разрушен платный мост через реку Тобол. Жители попросили отремонтировать важный инфраструктурный объект, поскольку через него было удобнее добираться до райцентра. Информация об этом опубликована в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Платный мост в Утятском смыло паводком», — говорится в сообщении жителей, к которому прикреплено фото с места событий. В комментариях под постом курганцы попросили отремонтировать мост, поскольку через него они раньше добирались в райцентр.

Мост в селе Утятском затопило 14 апреля. Местные жители говорили, что подобное наводнение они пережили в 1994 году. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев опубликовал видео затопленной дороги, расположенной возле села.

В курганском селе наводнение оставило жителей без моста паблик «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: