Минфин предлагает повысить налоговую нагрузку на ряд сырьевых отраслей

В России планируется увеличить налоговую нагрузку в пределах от 1,15 до 2,3 раз на такие отрасли, как — добыча железа и производство минеральных удобрений. Соответствующее предложение Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство.
«Минфин предложил разделить с государством экономическую ренту таким отраслям, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды. Для отрасли „Добыча железа“ предусматривается увеличение налога в 1,15 раза, а для отрасли „Производство минеральных удобрений“ (калий) –в 2,3 раза и „производство минеральных удобрений“ (фосфор) — в два раза», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Также для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака в размере 1200 рублей на тысячу кубометров топлива.
Предложение внесено после проведенного финансовым ведомством анализа. Было обнаружено, что уровни операционной рентабельности бизнеса в этих отраслях в два и более раза превышают средние по экономике в 10-12%. При этом даже после увеличения налогов, уровень прибыли в отраслях составит выше 25%.
Министерство финансов РФ предложило правительству страны ряд поправок для усовершенствования налоговой системы, передает RT. Глава ведомства Антон Силуанова считает, что принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет.
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